부산시 '부·울·경 외국인 유학생 초광역 채용박람회' 44개 기업 참여

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 27일 30일 벡스코에서 부울경 외국인 유학생 초광역 채용박람회를 연다.
- 부산라이즈혁신원 공동주최로 울산대 창원대 유학생 참여 확대하고 44개 기업 참여한다.
- 현장면접 특강 공연 등 지원하고 29일까지 사전신청 받는다.
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특강과 문화 행사 정착 기반 마련
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 부·울·경 외국인 유학생의 지역 정착을 위한 초광역 채용박람회를 연다. 지역 산업계의 인력 수요 확대에 맞춰 기업 참여도 늘렸다.
시는 오는 30일 오전 11시부터 오후 5시까지 벡스코 제2전시장(4E·4F홀)에서 'BUSAN Dream Job Fair'를 개최한다고 27일 밝혔다.
이번 행사는 부산시와 부산라이즈혁신원이 공동 주최하고, 부산글로벌도시재단과 부산외국인유학생통합지원허브, 국립국제교육원이 공동 주관한다. 부산출입국·외국인청, 부산지방중소벤처기업청, 부산상공회의소, 부산경영자총협회, 지역 대학 등도 협력기관으로 참여한다.
올해로 4회째인 이번 박람회는 기존 부산 중심에서 울산·경남까지 범위를 넓혀 초광역 취업 플랫폼으로 운영된다. 울산대, 창원대, 인제대 등 유학생 참여를 확대해 지역 간 인재 순환과 정착을 유도하는 데 초점을 맞췄다.
제조업, 호텔·관광·마이스(MICE), 서비스업, 물류·무역, 의료 분야 등 지역 핵심 산업군 44개 기업이 참여한다. 이는 지난해 35개사보다 약 25% 증가한 규모로, 외국인 유학생 채용에 대한 지역 기업의 수요가 꾸준히 늘고 있음을 보여준다.
행사장에는 현장 채용관과 부대행사관이 함께 운영된다. 채용관에서는 기업별 이력서 접수와 현장 면접이 진행되며, 부대행사관에서는 증명사진 촬영, 면접 메이크업, 퍼스널컬러 진단 등 취업 지원 서비스가 제공된다.
특강 프로그램도 마련된다. JTBC '비정상회담' 출연자 수잔 사키야 씨가 유학 경험과 진로 설계를 주제로 강연하고, ㈜라스텍 박덕진 인사팀장은 기업이 요구하는 글로벌 인재상에 대해 설명할 예정이다.
이와 함께 부산 청년 국악밴드 '탈피' 공연과 이벤트 무대, 미쉐린 셰프가 지역 식재료로 구성한 '비푸드(B-Food)' 시식 행사도 진행된다.
참가를 원하는 외국인 유학생은 29일까지 공식 누리집을 통해 사전 신청할 수 있으며, 현장 접수도 가능하다.
김귀옥 부산시 청년산학국장은 "부산외국인유학생통합지원허브를 중심으로 처음 선보이는 초광역 행사"라며 "부산을 넘어 울산·경남을 잇는 채용 플랫폼으로, 외국인 유학생의 취업과 정주를 동시에 지원하는 기반을 강화하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com