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광양제철소 직원, '2026 포스코 제안왕' 선정…현장혁신 성과 인정

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  • 포스코는 26일 광양제철소 고상현 과장 등 3인을 2026년 제안왕으로 선정했다.
  • 고상현 과장은 스마트 안전·에너지 관리 제안으로 안전 사각지대 해소와 효율성을 높였다.
  • 포스코는 제안 보상 강화와 DX 신설로 참여 확대, 현장 혁신을 지속 추진한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 포스코는 2026년 '제안왕'으로 광양제철소 에너지부 동력섹션 고상현 과장과 포항제철소 STS제강부 이성호 계장, 기술연구원 고석영 계장을 선정했다고 밝혔다.

제안왕은 사내 '제안 한마당' 시스템 실적을 기준으로 각 제철소와 연구원에서 최고 점수를 받은 3인을 선발해 수여하는 제도다. 포스코는 올해 보상 강화와 DX(디지털 전환) 제안 신설 등 제도 개선을 통해 참여를 확대했다.

고상현 과장 포스코제안왕 수상. [사진=광양제철소] 2026.04.26 chadol999@newspim.com

고상현 과장은 현장 맞춤형 스마트 안전 및 에너지 관리 활동으로 성과를 인정받았다.

도로 경계석 안전발판과 승압기 밸브 조작대 설치 등을 통해 안전 사각지대를 해소하고 불용설비 정리와 철거 개소 발굴로 에너지 운영 효율을 높였다. 또 설비 명칭 일원화와 데이터 시각화 모델 구축으로 업무 생산성도 개선했다.

포스코는 제안 체계를 창의성과 경제성 기준으로 운영하고 성과 검증 기간을 6개월에서 3개월로 단축해 보상 체감도를 높였다. 향후에도 제안왕 제도를 통해 현장 중심의 혁신과 디지털 전환을 지속 추진할 계획이다.

고상현 과장은 "현장에서 느낀 낭비 요소를 줄이자는 취지로 제안에 나섰다"며 "작은 개선이 경쟁력 강화로 이어지도록 노력하겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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