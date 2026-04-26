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민형배 국회의원 사퇴 임박…광주 광산을 보궐선거 촉각

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AI 핵심 요약

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  • 정치권이 26일 광주 광산구을 보궐선거 후보에 관심 집중한다.
  • 민형배 의원 시장 출마로 공석 예고, 민주당 강세 지역이다.
  • 강위원·김성진·백승주 등 친명계 후보 거론, 야권 신지혜 출마 선언한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

강위원·김성진·백승주 등 하마평

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 6·3 지방선거와 함께 치러질 광주 광산구을 보궐선거에 관심이 집중되고 있다.

26일 지역 정치권에 따르면 광산구을은 민형배 더불어민주당 의원의 지역구로 전남광주통합특별시장 출마에 따라 공석이 될 전망이다.

해당 지역구는 광주 지역에서도 여당 강세 경향을 보이는 만큼 민주당 후보가 누가 될지 관건이다. 전략공천 원칙을 내세운 정청래 대표의 의중에 달려 있다는 분석이다.

투표하는 유권자. [사진=뉴스핌DB]

지역 정가에서 자천타천 거론되는 후보군은 강위원 전남도 경제부지사, 김성진 광주미래모빌리티진흥원장, 백승주 민주연구원 부원장 등이 꼽힌다.

강 부지사는 이재명 당대표 시절 특보, 더민주전국혁신회의 상임고문 등을 지내며 친명계 핵심 인사로 꼽힌다. 민 의원의 광산구청장 시절에는 '더불어락 노인복지관' 관장 등을 맡으며 호흡을 맞추기도 했다. 지난 2018년에는 광산구청장 선거에 도전한 바 있다.

김 원장은 행정고시 출신 관료로 산업통상자원부 대변인, 전남지방우정청장 등을 지냈으며 지난 대선 정국에서 이재명 후보 정책조직에 참여한 친명계 인사로 분류된다.

백 부원장은 기획재정부에서 기획조정실장, 이재명 정부 국정기획위원회 경제1분과 자문위원과 경제협력개발기구(OECD) 선임 정책분석관 등을 역임했다. 재정·정책 분야의 풍부한 경험과 국제적 감각을 갖춘 경제 전문가로서 특별시의 AI·에너지·반도체 등 첨단 산업의 전략을 재설계하고 '20조 원 밑그림'을 그릴 수 있는 적임자로 평가받는다.

민 의원 캠프 대변인을 맡았던 윤난실 전 대통령비서실 제도개혁비서관도 광산구 공익활동지원센터장을 지낸 이력 등을 바탕으로 후보군으로 입에 오르내리고 있다.

야권에서도 발 빠른 움직임을 보이고 있다. 신지혜 기본소득당 최고위원은 지난 22일 가장 먼저 출마 선언을 했다. 진보 유권자를 상대로 표심 선점에 나섰다.

신 최고위원은 창당 초기부터 지도부에 참여했고 이재명 대통령 후보 서울선대위 공동위원장과 국무총리 산하 사회대개혁위원회 위원, 당 정치개혁특별위원장 등을 맡아 활동했다.

bless4ya@newspim.com

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국힘, 대구시장 후보에 추경호 확정 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거 국민의힘 대구시장 후보에 추경호 국민의힘 의원이 26일 확정됐다. 박덕흠 중앙당 공천관리위원장은 이날 오전 여의도 중앙당사에서 브리핑을 열고 추 의원이 후보 경선에서 유영하 의원을 상대로 승리했다고 밝혔다. 국민의힘이 26일 대구광역시장 후보로 추경호 국회의원이 최종 확정됐다고 26일 발표했다. [사진=뉴스핌DB]    이로써 추 의원은 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보와 맞붙게 된다. 추 의원이 후보로 확정되면서 대구 달성군은 보궐선거가 열리게 된다. 이날 공관위는 경기 평택을 국회의원 재선거 후보로 유의동 전 의원을 단수공천했다. 국민의힘이 26일 경기도 평택을 재선거 후보로 유의동 전 국회의원을 단수공천했다. [사진=뉴스핌DB]  인천 계양을 보궐선거 후보자는 추가 공모를 받기로 했다. seo00@newspim.com 2026-04-26 12:13
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고유가 피해지원금 27일부터 지급 [서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 행정안전부가 고유가로 인한 취약계층 부담을 덜기 위해 '고유가 피해지원금' 1차 지급을 시작한다. 신청은 27일 오전 9시부터 5월 8일 오후 6시까지 약 2주간 온·오프라인으로 진행된다. 지급 대상은 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족이며, 지원금은 기초생활수급자 1인당 55만원, 차상위계층·한부모가족은 45만원이다. 비수도권 및 인구감소지역 거주자는 1인당 5만원이 추가 지급된다. 신청 첫 주(27~30일)는 혼잡을 막기 위해 출생연도 끝자리 기준 요일제가 적용된다. 특히 5월 1일 근로자의 날 휴무에 따라 이달 30일에는 끝자리 4·9뿐 아니라 5·0도 신청할 수 있다. 신청은 온라인 24시간 가능하며(마감일은 오후 6시까지), 오프라인은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 가능하다. 은행 영업점은 오후 4시까지 운영된다. 지급 방식은 신용·체크카드, 선불카드, 지역사랑상품권 중 선택할 수 있다. 1차 기간 내 신청하지 못한 대상자는 5월 18일부터 7월 3일까지 2차 신청이 가능하다. 문의는 국민콜110, 전담 콜센터(1670-2626), 지방자치단체 콜센터를 통해 안내받을 수 있다. 윤호중 행안부 장관은 "중동 전쟁이 촉발한 고유가·고환율·고물가로 어려움을 겪고 계신 국민께 고유가 피해지원금이 숨통을 틔워주는 든든한 버팀목이 되기를 바란다"고 밝히며, "정부는 국민께서 고유가 피해지원금을 불편함 없이 신청·지급받아 사용하실 수 있도록 빈틈없이 지원해 나가겠다"고 말했다. 행정안전부가 고유가로 인한 취약계층 부담을 덜기 위해 '고유가 피해지원금' 1차 지급을 시작한다. 사진은 윤호중 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌DB] peoplekim@newspim.com 2026-04-26 12:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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