민형배 국회의원 사퇴 임박…광주 광산을 보궐선거 촉각

AI 핵심 요약beta
- 정치권이 26일 광주 광산구을 보궐선거 후보에 관심 집중한다.
- 민형배 의원 시장 출마로 공석 예고, 민주당 강세 지역이다.
- 강위원·김성진·백승주 등 친명계 후보 거론, 야권 신지혜 출마 선언한다.
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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 6·3 지방선거와 함께 치러질 광주 광산구을 보궐선거에 관심이 집중되고 있다.
26일 지역 정치권에 따르면 광산구을은 민형배 더불어민주당 의원의 지역구로 전남광주통합특별시장 출마에 따라 공석이 될 전망이다.
해당 지역구는 광주 지역에서도 여당 강세 경향을 보이는 만큼 민주당 후보가 누가 될지 관건이다. 전략공천 원칙을 내세운 정청래 대표의 의중에 달려 있다는 분석이다.
지역 정가에서 자천타천 거론되는 후보군은 강위원 전남도 경제부지사, 김성진 광주미래모빌리티진흥원장, 백승주 민주연구원 부원장 등이 꼽힌다.
강 부지사는 이재명 당대표 시절 특보, 더민주전국혁신회의 상임고문 등을 지내며 친명계 핵심 인사로 꼽힌다. 민 의원의 광산구청장 시절에는 '더불어락 노인복지관' 관장 등을 맡으며 호흡을 맞추기도 했다. 지난 2018년에는 광산구청장 선거에 도전한 바 있다.
김 원장은 행정고시 출신 관료로 산업통상자원부 대변인, 전남지방우정청장 등을 지냈으며 지난 대선 정국에서 이재명 후보 정책조직에 참여한 친명계 인사로 분류된다.
백 부원장은 기획재정부에서 기획조정실장, 이재명 정부 국정기획위원회 경제1분과 자문위원과 경제협력개발기구(OECD) 선임 정책분석관 등을 역임했다. 재정·정책 분야의 풍부한 경험과 국제적 감각을 갖춘 경제 전문가로서 특별시의 AI·에너지·반도체 등 첨단 산업의 전략을 재설계하고 '20조 원 밑그림'을 그릴 수 있는 적임자로 평가받는다.
민 의원 캠프 대변인을 맡았던 윤난실 전 대통령비서실 제도개혁비서관도 광산구 공익활동지원센터장을 지낸 이력 등을 바탕으로 후보군으로 입에 오르내리고 있다.
야권에서도 발 빠른 움직임을 보이고 있다. 신지혜 기본소득당 최고위원은 지난 22일 가장 먼저 출마 선언을 했다. 진보 유권자를 상대로 표심 선점에 나섰다.
신 최고위원은 창당 초기부터 지도부에 참여했고 이재명 대통령 후보 서울선대위 공동위원장과 국무총리 산하 사회대개혁위원회 위원, 당 정치개혁특별위원장 등을 맡아 활동했다.
bless4ya@newspim.com