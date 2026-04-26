민형배 국회의원 사퇴 임박…광주 광산을 보궐선거 촉각

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강위원·김성진·백승주 등 하마평

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 6·3 지방선거와 함께 치러질 광주 광산구을 보궐선거에 관심이 집중되고 있다.

26일 지역 정치권에 따르면 광산구을은 민형배 더불어민주당 의원의 지역구로 전남광주통합특별시장 출마에 따라 공석이 될 전망이다.

해당 지역구는 광주 지역에서도 여당 강세 경향을 보이는 만큼 민주당 후보가 누가 될지 관건이다. 전략공천 원칙을 내세운 정청래 대표의 의중에 달려 있다는 분석이다.

투표하는 유권자. [사진=뉴스핌DB]

지역 정가에서 자천타천 거론되는 후보군은 강위원 전남도 경제부지사, 김성진 광주미래모빌리티진흥원장, 백승주 민주연구원 부원장 등이 꼽힌다.

강 부지사는 이재명 당대표 시절 특보, 더민주전국혁신회의 상임고문 등을 지내며 친명계 핵심 인사로 꼽힌다. 민 의원의 광산구청장 시절에는 '더불어락 노인복지관' 관장 등을 맡으며 호흡을 맞추기도 했다. 지난 2018년에는 광산구청장 선거에 도전한 바 있다.

김 원장은 행정고시 출신 관료로 산업통상자원부 대변인, 전남지방우정청장 등을 지냈으며 지난 대선 정국에서 이재명 후보 정책조직에 참여한 친명계 인사로 분류된다.

백 부원장은 기획재정부에서 기획조정실장, 이재명 정부 국정기획위원회 경제1분과 자문위원과 경제협력개발기구(OECD) 선임 정책분석관 등을 역임했다. 재정·정책 분야의 풍부한 경험과 국제적 감각을 갖춘 경제 전문가로서 특별시의 AI·에너지·반도체 등 첨단 산업의 전략을 재설계하고 '20조 원 밑그림'을 그릴 수 있는 적임자로 평가받는다.

민 의원 캠프 대변인을 맡았던 윤난실 전 대통령비서실 제도개혁비서관도 광산구 공익활동지원센터장을 지낸 이력 등을 바탕으로 후보군으로 입에 오르내리고 있다.

야권에서도 발 빠른 움직임을 보이고 있다. 신지혜 기본소득당 최고위원은 지난 22일 가장 먼저 출마 선언을 했다. 진보 유권자를 상대로 표심 선점에 나섰다.

신 최고위원은 창당 초기부터 지도부에 참여했고 이재명 대통령 후보 서울선대위 공동위원장과 국무총리 산하 사회대개혁위원회 위원, 당 정치개혁특별위원장 등을 맡아 활동했다.

bless4ya@newspim.com