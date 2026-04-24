[KLPGA] 김재희, 덕신EPC 챔피언십 첫 날 선두...김민선 2주 연속 우승 도전

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=김재희가 KLPGA투어 덕신EPC 챔피언십 첫날 선두로 나섰다.

김재희는 24일 충북 충주의 킹스데일 골프클럽(파72)에서 열린 대회 1라운드에서 보기 1개를 기록했지만 버디 7개를 잡아내며 6언더파 66타를 쳤다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=김재희가 24일 충북 충주 킹스데일 골프클럽에서 열린 KLPGA투어 덕신 EPC 챔피언십 1라운드에서 티샷을 날리고 있다. [사진=KLPGA] 2026.04.24 iaspire@newspim.com

이날 10번 홀에서 출발한 김재희는 전반에 3개, 후반에 4개의 버디를 기록했다. 마무리가 아쉬웠다. 마지막 홀인 9번 홀(파5)에서 파 퍼트를 놓치며 1라운드 유일한 보기를 기록했다.

김재희는 2024년 3월 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 우승 이후 KLPGA 통산 두 번째 우승에 도전한다.

김재희는 "체력 훈련을 많이 해 몸이 많이 좋아졌다"며 "퍼트도 템포와 리듬을 더 신경 쓰면서 롤링이 좋아지고 일관성이 좋아졌다"고 말했다.

최정원과 홍진영이 선두에 1타 뒤진 5언더파 67타 공동 2위에 올랐다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=김민선의이24일 충북 충주 킹스데일 골프클럽에서 열린 KLPGA투어 덕신 EPC 챔피언십 1라운드에서 샷을 날리고 있다. [사진=KLPGA] 2026.04.24 iaspire@newspim.com

'디펜딩 챔피언'이자 지난주 넥센·세인트나인 마스터스에서 54개홀 연속 노 보기 플레이에 와이어 투 와이어 우승을 달성한 김민선은 보기 없이 버디 4개를 적어냈다. 4언더파 68타로 공동 4위에 오른 김민선은 올라 이 대회 2년 연속 우승이자, 2주 연속 우승의 가능성을 높였다.

김민선은 "원래 버디가 적지만 보기도 안 하는 스타일인 편이다. 오늘은 공이 위험한 구역으로 가지 않아 큰 위기가 없었다"고 말했다.

iaspire@newspim.com