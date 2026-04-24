[KLPGA] 김재희, 덕신EPC 챔피언십 첫 날 선두...김민선 2주 연속 우승 도전

AI 핵심 요약beta
- 김재희가 24일 KLPGA투어 덕신EPC 챔피언십 1라운드에서 6언더파 66타로 선두에 올랐다.
- 김재희는 버디 7개를 기록했으나 마지막 홀에서 보기를 범하며 아쉬움을 남겼다.
- 디펜딩 챔피언 김민선은 4언더파 68타로 공동 4위에 올라 2년 연속 우승을 노렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=김재희가 KLPGA투어 덕신EPC 챔피언십 첫날 선두로 나섰다.
김재희는 24일 충북 충주의 킹스데일 골프클럽(파72)에서 열린 대회 1라운드에서 보기 1개를 기록했지만 버디 7개를 잡아내며 6언더파 66타를 쳤다.
이날 10번 홀에서 출발한 김재희는 전반에 3개, 후반에 4개의 버디를 기록했다. 마무리가 아쉬웠다. 마지막 홀인 9번 홀(파5)에서 파 퍼트를 놓치며 1라운드 유일한 보기를 기록했다.
김재희는 2024년 3월 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 우승 이후 KLPGA 통산 두 번째 우승에 도전한다.
김재희는 "체력 훈련을 많이 해 몸이 많이 좋아졌다"며 "퍼트도 템포와 리듬을 더 신경 쓰면서 롤링이 좋아지고 일관성이 좋아졌다"고 말했다.
최정원과 홍진영이 선두에 1타 뒤진 5언더파 67타 공동 2위에 올랐다.
'디펜딩 챔피언'이자 지난주 넥센·세인트나인 마스터스에서 54개홀 연속 노 보기 플레이에 와이어 투 와이어 우승을 달성한 김민선은 보기 없이 버디 4개를 적어냈다. 4언더파 68타로 공동 4위에 오른 김민선은 올라 이 대회 2년 연속 우승이자, 2주 연속 우승의 가능성을 높였다.
김민선은 "원래 버디가 적지만 보기도 안 하는 스타일인 편이다. 오늘은 공이 위험한 구역으로 가지 않아 큰 위기가 없었다"고 말했다.
iaspire@newspim.com