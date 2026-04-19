[핌in김해] 1년 만에 통산 2승 김민선 "다승왕 목표로, 5승에 도전"

[김해=뉴스핌] 이웅희 기자=김민선이 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 개인 통산 2승을 달성했다.

[김해=뉴스핌] 이웅희 기자=김민선이 19일 경남 김해 가야 컨트리클럽(파72·6902야드)에서 열린 넥센·세인트나인 마스터즈 2026 우승 후 트로피를 들고 미소짓고 있다. [사진=KLPGA] 2026.04.19 iaspire@newspim.com

김민선은 19일 경남 김해 가야 컨트리클럽(파72·6902야드)에서 열린 넥센·세인트나인 마스터즈 2026(총상금 10억 원) 최종 3라운드에서 보기 없이 버디 4개로 3언더파 69타를 기록, 최종 합계 16언더파 200타로 우승을 차지했다. 54홀 노 보기에 와이어 투 와이어, 완벽한 우승이었다.

우승 후 인터뷰실을 찾은 김민선은 "사실은 이번 대회에 큰 기대를 하고 있진 않았다. 다음 주 대회(덕신EPC챔피언십)가 타이틀 방어전이라 긴장하고 있었다. 중요한 대회를 앞두고 좋은 결과가 나와 기쁘다"고 우승 소감을 밝혔다.

이날 추격자들의 경쟁을 잘 뿌리쳤다. 다만 후반 버디가 나오지 않았다. 김민선은 "10번 홀부터 버디가 나오지 않아 긴장도 됐다. 너무 재미있었다. 오랜만에 챔피언조에서 플레이했다. 즐기려고 노력했다. 떨림도 재미있게 받아들였다. 첫 우승은 긴장감 없는 상황에서 했다. 이런 상황에서도 잘할 수 있을 거라 생각했다"고 돌아봤다.

[김해=뉴스핌] 이웅희 기자=김민선이 19일 경남 김해 가야 컨트리클럽(파72·6902야드)에서 열린 넥센·세인트나인 마스터즈 2026 우승 후 인터뷰하고 있다. 2026.04.19 iaspire@newspim.com

성장세를 이어가고 있는 김민선은 "올해보다 더 나은 내년이 되자고 생각했었다. 해마다 새로운 것들을 도전하려고 한다. 올해는 숏게임 쪽이었다. 전지훈련도 2번 갔다. 샷 프로님과 가고, 숏게임 프로님과도 다녀왔다. 목표를 잡고 과감하게 도전하려고 하고 있다"면서 "비거리 늘리고 숏게임 완성도 높이는데 초점을 맞추려고 한다. 아직 보여줄 수 있는 플레이는 50% 이상 남아있을 거라 생각한다. 시즌 중에도 계속 해가려고 한다"고 말했다.

4월 자신의 두 번째 우승을 거둔 김민선은 자신감을 얻었다. 그는 "최대한 집중을 하면서 경기를 한 것이 좋은 결과로 이어진 것 같다. 첫 우승이 빨리 나와 올해 다승왕을 목표로 하겠다"면서 "다승왕을 하려면 5승은 하고 싶다. 자신감은 연습량에서 나온다. 열심히 하겠다. 2승을 할 때까지는 자신감이 없었다. 공백기 길지 않게 1년 만에 우승하게 됐다. 2승까지 해보니, 다승 할 수 있겠다는 생각도 든다"며 미소 지었다.

iaspire@newspim.com