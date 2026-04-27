서울공예박물관, 대한제국 공예 특별기획전…해외 소장 유물 한자리에

고종 외교 선물 등 120년 만의 유물 재조명

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울공예박물관은 28일부터 특별기획전 '더 하이브리드'와 '안동별궁, 시간의 겹'을 개최한다고 27일 밝혔다. 두 전시는 한국-프랑스 수교 140주년과 순종–순정효황후 가례 120주년을 기념해 박물관 전시 1동과 3동에서 동시 진행되며, 공예가 시대·장소·국가 간의 경계를 넘나들며 보존되고 확장되는 양상을 입체적으로 조명한다.

전시1동 3층에서 열리는 '더 하이브리드'는 1886년 수교 이후 한국과 프랑스 간의 공예를 매개로 한 문화 교류의 역사를 다룬다. 개항기 전후로 형성된 '전환기 공예'를 중심으로, 공예가 외교와 교류의 매개 역할을 했음을 설명한다.

고종이 선물한 말총모자와 함, 1909년 이전 독일 로텐바움박물관 [사진=서울시]

이번 전시는 고종의 외교 선물과 1900년 파리 만국박람회 참가를 계기로 대한제국 공예 유물을 120년 만에 다시 모았다. 이번 전시에서 처음 공개되는 해외 소장 유물은 총 17건이며, 국가유산으로 지정된 문화유산은 11건이다. 해외에서 온 공예 유물은 총 25건으로, 그중 프랑스 유물은 23건이다.

또 독일 로텐바움박물관 소장의 서양식 모자와 프랑스 국립기메동양박물관, 국립세브르도자박물관, 파리 국립기술공예박물관의 주요 유물이 처음으로 소개된다. 고종이 1905년 을사늑약 등을 알린 교육자에게 하사한 나전칠 삼층장과 여러 복식 유물이 등장 예정이며, 공예가 외교적 교류와 개인적 관계에 어떠한 기능을 했는지 보여준다.

서울공예박물관과 오륜대한국순교자박물관이 협력한 '안동별궁, 시간의 겹'전은 전시3동 3층에서 선보인다. 전시는 순종과 순정효황후의 가례를 올린 장소를 바탕으로 공예를 통해 축적된 시간과 기억을 설명한다. 의왕비가 귀의하며 기증한 복식 유물도 전시된다.

이번 전시는 동시대 작가들의 협업을 통해 맥락을 확장하고 대중의 관심을 높일 계획이다. '더 하이브리드'에서는 프랑스 작가의 설치 작업이 선보이고, '안동별궁, 시간의 겹'에서는 과거와 현재의 교차를 시각화했다.

한편 서울공예박물관은 특수 교육 프로그램도 운영해 시민들의 참여를 유도할 예정이다. 공예 체험은 5월 2일부터 7월 25일까지 진행되며, 공예 강좌는 5월 9일과 23일에 열린다. 참여를 원하는 시민은 '서울시 공공서비스예약'에서 사전 신청하면 된다.

김수정 서울공예박물관장은 "이번 전시는 공예를 통해 과거와 현재, 그리고 세계를 연결하는 깊은 사유의 시간을 경험할 수 있도록 기획됐다"고 전했다.

kh99@newspim.com