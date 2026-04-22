서울역사박물관, 어린이날 아날로그 체험 특별 행사

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

어린이박물관서 부채 만들기·한양 네컷 등 '한양에서 놀자!' 등 진행

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울역사박물관은 어린이박물관 개관 후 첫 어린이날을 맞아 박물관과 경희궁 일대에서 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다채로운 문화 행사와 전시를 선보인다고 22일 밝혔다.

어린이날인 5월 5일, 어린이박물관 야외 데크와 어린이학습실에서는 어린이박물관 개관을 기념하여 다양한 체험 프로그램으로 구성된 '한양에서 놀자!'가 열린다.

어린이들에게 아날로그 감성을 제공하는 체험 프로그램이 마련되며, 가족 단위 방문객들이 함께할 수 있는 다채로운 문화 행사가 진행된다.

어린이박물관 야외 데크와 어린이학습실에서는 '한양에서 놀자!'라는 행사에서 부채 만들기와 사진 촬영을 포함한 여러 체험을 제공한다. 오전 10시부터 오후 5시까지 운영되며, 가족이 현장에서 선착순으로 참여할 수 있다.

'책읽으라궁' 행사 또한 경희궁에서 열리며, 가족들이 야외에서 독서를 즐길 수 있는 북키트를 대여할 수 있다. 이 행사는 5일과 10일 각각 오전 10시부터 운영된다.

'한양에서 놀자' 포스터. [서울시 제공]

또한, 스웨덴 극단 밈테아트른을 초청한 마임 공연도 5세 이하 영유아를 대상으로 8일 진행되며, 사전 신청 후 참여할 수 있다.

어린이박물관 개관 기념 전시 '볼 빨간 돼지의 종이 모험'은 6월 7일까지 운영되고, 다양한 종이 체험을 경험할 수 있는 기회를 제공한다.

마지막으로, 로비 전시실에서는 5월 10일까지 어린이와 어른이 함께 참여하는 'PUTTO' 전시가 열린다. 관람객들은 현장에서 자유롭게 만들어진 작품을 전시하게 된다.

어린이날 운영되는 행사 및 전시 프로그램에 대한 자세한 정보는 서울역사박물관 누리집(https://museum.seoul.go.kr/)을 통해 확인할 수 있다.

최병구 서울역사박물관장은 "어린이박물관 개관이라는 뜻깊은 해를 맞아 준비한 이번 프로그램을 통해 어린이들이 자연스럽게 문화를 경험하고, 가족이 함께 머무는 시간을 보내길 바란다"며 "서울역사박물관이 아이들에게 친근한 공간이자, 역사와 상상을 함께 체험하는 문화 공간으로 자리잡기를 기대한다"고 밝혔다.

jycafe@newspim.com