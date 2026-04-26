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내달 8일까지 서울환대주간…공항부터 도심까지 '전방위 환대'

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  • 서울시가 26일 서울관광협회와 5월 1일부터 8일까지 서울환대주간을 운영한다.
  • 명동 여의도 중심으로 환대센터와 부스를 열고 체험 이벤트와 안내를 제공한다.
  • 항공사 미디어 협력으로 공항부터 도심까지 환대 경험을 강화한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 스마트 가이드부터 맞춤형 체험까지

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 서울관광협회와 5월 1일부터 8일까지 외국인 관광객을 위한 '2026 서울환대주간'을 운영한다고 26일 밝혔다. 이는 최근 BTS 공연 이후 외국인 방한 수요가 증가하고, 일본 골든위크·중국 노동절 연휴와 맞물린 가운데, 봄철 성수기 관광 수요를 겨냥한 계획이다.

이번 환대주간 행사는 명동과 여의도 등 외국인 관광객이 많이 방문하는 도심 주요 거점을 중심으로 진행된다. 환대센터는 명동역 인근에 위치하며, 여의도 한강공원에서는 서울스프링페스티벌과 연계한 환영부스도 운영한다.

2026 서울환대주간 [포스터=서울시]

또 주요 관광안내소와 지역관광 안테나숍에서는 5월 8일까지 지속적인 환대 이벤트가 진행돼 관광객들이 서울의 환대 분위기를 체험할 수 있도록 할 계획이다.

서울시는 이번 행사를 통해 외국인 관광객에게 서울의 매력을 체험형으로 전달하고 긍정적인 여행 경험을 제공하는 데 중점을 둔다. 도심형 환대 프로그램은 다양한 관광 콘텐츠를 압축적으로 즐길 수 있도록 구성되며, 특히 여의도 한강공원에서는 서울스프링페스티벌의 정보와 관광 안내를 연계해 환대 기능을 강화했다.

명동역 환대센터에서는 관광객을 위한 맞춤형 체험과 안내를 위해 '서울 스타일링 스팟'과 'AI 스마트 여행 가이드 상담소'를 개설한다. 아울러 '아트 드로잉 방명록'과 K-pop 커버댄스 공연 등 참여형 콘텐츠도 마련돼 현장 참여도와 몰입도를 높일 예정이다.

환대센터 내에는 외국인 관광객이 선호하는 K-뷰티 브랜드와 협업한 체험존도 마련되며, 프로그램 참여 후 SNS 인증이나 설문조사를 완료한 방문객에게는 럭키드로우를 통해 기념품이 제공된다.

올해는 항공사와 도심 미디어가 협력해 '출발부터 도착까지' 이어지는 전방위 환대 경험을 구현한 점이 두드러진다. 중국동방항공과 협력해 상하이, 칭다오, 난징 등 주요 한중 노선 공항에 환영 리플릿을 비치, 여행의 시작부터 환대 분위기를 전달한다. 이후에는 도심 전역에서 옥외전광판, 모빌리티 광고 등을 활용해 환영의 메시지를 확산할 계획이다.

'서울환대주간'은 올해로 11회째를 맞이하며, 서울의 대표 관광 환대 행사로 자리 잡았다. 김명주 관광체육국장은 "올 1분기 방한 외국인 관광객 수가 전년 대비 약 23% 증가하는 등 방한 관광 수요가 빠르게 회복되고 있다"며 "행사를 통해 공항에서 도심까지 이어지는 촘촘한 환대 시스템을 가동하고, 서울 관광의 매력을 한층 높일 것"이라고 전했다.

kh99@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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