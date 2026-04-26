전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.26 (일)
KYD 디데이
정책·서울 서울시

속보

더보기

서울시, 5월부터 여름철 고농도 오존 집중대책 시행…배출원 관리강화

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 서울시는 26일 5월부터 8월까지 여름철 고농도 오존에 대응하는 집중대책을 시행한다고 밝혔다.
  • 지난 10년간 서울의 연평균 오존 농도는 54.5% 증가했으며 오존주의보 발령일수는 5배 이상 늘어났다.
  • 시는 1030개 휘발성유기화합물 배출 사업장 점검과 시민 노출 저감을 통해 오존 농도를 낮출 계획이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 5월부터 8월까지 여름철 고농도 오존에 대응하기 위한 '2026 고농도 오존 계절관리 집중대책'을 시행한다고 26일 밝혔다. 이번 대책은 오존 고농도 시기 시민의 건강을 보호하고, 오존 생성 원인물질을 줄이기 위한 맞춤형 대기질 관리 방안이다.

오존은 질소산화물(NOx)과 휘발성유기화합물(VOCs)이 햇빛과 반응해 생성되는 2차 대기오염물질로, 기온이 높고 햇빛이 강한 시기에 농도가 급증한다. 고농도 오존에 노출될 경우 눈과 코에 자극을 주고, 호흡에 어려움을 겪게 되며, 특히 어린이, 어르신, 호흡기 질환자 등은 각별한 주의가 필요하다.

오존 안심도시 서울 [포스터=서울시]

서울의 연평균 오존 농도는 지난 10년간 2015년 0.022ppm에서 2025년 0.034ppm으로 약 54.5% 증가했으며, 오존주의보 발령일수는 연 3일에서 16일로 5배 이상 늘어났다. 최근 3년간 여름철 평균 오존 농도는 0.042ppm으로, 여름 외에는 0.027ppm으로 나타났다.

시는 지난해 집중관리로 5~8월 오존 농도를 9% 낮추고 오존주의보 발령일수를 절반으로 줄였다. 올해는 노출 저감, 배출 저감, 정책 역량 강화를 포함한 14개 세부 사업을 통해 실효성을 높이기로 했다. 시민 노출 저감에는 오존 경보와 주의보 정보를 신속히 전파하고 폭염 대책과 연계한 시민 보호시설 운영이 포함된다.

오존에 대한 시민 인식 전환을 위한 홍보도 강화한다. 고농도 오존 시 야외활동 자제, 충분한 수분 섭취 등 행동 요령이 안내되며, 대기질 알림 서비스를 통해 신속히 정보를 전달할 방침이다.

무엇보다 고위험군인 어린이집, 유치원, 학교, 복지시설을 대상으로 오존 대응 안내자료를 배포하며, 실외수업과 야외행사에 대한 조정 기준도 함께 제시한다. 폭염 대책과 연계해 무더위쉼터와 기후동행쉼터도 운영할 계획이다.

또 오존 생성 요소인 휘발성유기화합물과 질소산화물 감축을 위해 1030개 휘발성유기화합물 배출 사업장을 집중 점검하고, 민간 자동차 검사소의 배출가스·안전검사 이행 실태도 점검한다. 주유소에서는 휘발유 증발가스를 줄이기 위해 유증기 회수설비를 지원하고, 노후 주유소의 유지관리 기술지원을 통해 저감 효과를 높일 예정이다.

서울시는 수도권 지자체와 함께 오존 생성 메커니즘·이동 영향에 대한 공동 연구를 통해 행정 효율성도 높인다. 서울시 대기질 알림 서비스를 통해 시민들은 실시간으로 오존과 미세먼지 정보를 받아볼 수 있으며, 신규 신청자에게는 에코마일리지 500 포인트를 지급한다.

권 민 기후환경본부장은 "오존은 눈에 보이지 않지만 시민 건강에 영향을 미치는 여름철 대기오염물질"이라며 "신속한 정보 전파와 시민 참여 확대를 통해 오존으로부터 안전한 서울을 만들겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
국힘, 대구시장 후보에 추경호 확정 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거 국민의힘 대구시장 후보에 추경호 국민의힘 의원이 26일 확정됐다. 박덕흠 중앙당 공천관리위원장은 이날 오전 여의도 중앙당사에서 브리핑을 열고 추 의원이 후보 경선에서 유영하 의원을 상대로 승리했다고 밝혔다. 국민의힘이 26일 대구광역시장 후보로 추경호 국회의원이 최종 확정됐다고 26일 발표했다. [사진=뉴스핌DB]    이로써 추 의원은 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보와 맞붙게 된다. 추 의원이 후보로 확정되면서 대구 달성군은 보궐선거가 열리게 된다. 이날 공관위는 경기 평택을 국회의원 재선거 후보로 유의동 전 의원을 단수공천했다. 국민의힘이 26일 경기도 평택을 재선거 후보로 유의동 전 국회의원을 단수공천했다. [사진=뉴스핌DB]  인천 계양을 보궐선거 후보자는 추가 공모를 받기로 했다. seo00@newspim.com 2026-04-26 12:13
사진
고유가 피해지원금 27일부터 지급 [서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 행정안전부가 고유가로 인한 취약계층 부담을 덜기 위해 '고유가 피해지원금' 1차 지급을 시작한다. 신청은 27일 오전 9시부터 5월 8일 오후 6시까지 약 2주간 온·오프라인으로 진행된다. 지급 대상은 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족이며, 지원금은 기초생활수급자 1인당 55만원, 차상위계층·한부모가족은 45만원이다. 비수도권 및 인구감소지역 거주자는 1인당 5만원이 추가 지급된다. 신청 첫 주(27~30일)는 혼잡을 막기 위해 출생연도 끝자리 기준 요일제가 적용된다. 특히 5월 1일 근로자의 날 휴무에 따라 이달 30일에는 끝자리 4·9뿐 아니라 5·0도 신청할 수 있다. 신청은 온라인 24시간 가능하며(마감일은 오후 6시까지), 오프라인은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 가능하다. 은행 영업점은 오후 4시까지 운영된다. 지급 방식은 신용·체크카드, 선불카드, 지역사랑상품권 중 선택할 수 있다. 1차 기간 내 신청하지 못한 대상자는 5월 18일부터 7월 3일까지 2차 신청이 가능하다. 문의는 국민콜110, 전담 콜센터(1670-2626), 지방자치단체 콜센터를 통해 안내받을 수 있다. 윤호중 행안부 장관은 "중동 전쟁이 촉발한 고유가·고환율·고물가로 어려움을 겪고 계신 국민께 고유가 피해지원금이 숨통을 틔워주는 든든한 버팀목이 되기를 바란다"고 밝히며, "정부는 국민께서 고유가 피해지원금을 불편함 없이 신청·지급받아 사용하실 수 있도록 빈틈없이 지원해 나가겠다"고 말했다. 행정안전부가 고유가로 인한 취약계층 부담을 덜기 위해 '고유가 피해지원금' 1차 지급을 시작한다. 사진은 윤호중 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌DB] peoplekim@newspim.com 2026-04-26 12:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동