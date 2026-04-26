서울시, 5월부터 여름철 고농도 오존 집중대책 시행…배출원 관리강화

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 5월부터 8월까지 여름철 고농도 오존에 대응하기 위한 '2026 고농도 오존 계절관리 집중대책'을 시행한다고 26일 밝혔다. 이번 대책은 오존 고농도 시기 시민의 건강을 보호하고, 오존 생성 원인물질을 줄이기 위한 맞춤형 대기질 관리 방안이다.

오존은 질소산화물(NOx)과 휘발성유기화합물(VOCs)이 햇빛과 반응해 생성되는 2차 대기오염물질로, 기온이 높고 햇빛이 강한 시기에 농도가 급증한다. 고농도 오존에 노출될 경우 눈과 코에 자극을 주고, 호흡에 어려움을 겪게 되며, 특히 어린이, 어르신, 호흡기 질환자 등은 각별한 주의가 필요하다.

오존 안심도시 서울 [포스터=서울시]

서울의 연평균 오존 농도는 지난 10년간 2015년 0.022ppm에서 2025년 0.034ppm으로 약 54.5% 증가했으며, 오존주의보 발령일수는 연 3일에서 16일로 5배 이상 늘어났다. 최근 3년간 여름철 평균 오존 농도는 0.042ppm으로, 여름 외에는 0.027ppm으로 나타났다.

시는 지난해 집중관리로 5~8월 오존 농도를 9% 낮추고 오존주의보 발령일수를 절반으로 줄였다. 올해는 노출 저감, 배출 저감, 정책 역량 강화를 포함한 14개 세부 사업을 통해 실효성을 높이기로 했다. 시민 노출 저감에는 오존 경보와 주의보 정보를 신속히 전파하고 폭염 대책과 연계한 시민 보호시설 운영이 포함된다.

오존에 대한 시민 인식 전환을 위한 홍보도 강화한다. 고농도 오존 시 야외활동 자제, 충분한 수분 섭취 등 행동 요령이 안내되며, 대기질 알림 서비스를 통해 신속히 정보를 전달할 방침이다.

무엇보다 고위험군인 어린이집, 유치원, 학교, 복지시설을 대상으로 오존 대응 안내자료를 배포하며, 실외수업과 야외행사에 대한 조정 기준도 함께 제시한다. 폭염 대책과 연계해 무더위쉼터와 기후동행쉼터도 운영할 계획이다.

또 오존 생성 요소인 휘발성유기화합물과 질소산화물 감축을 위해 1030개 휘발성유기화합물 배출 사업장을 집중 점검하고, 민간 자동차 검사소의 배출가스·안전검사 이행 실태도 점검한다. 주유소에서는 휘발유 증발가스를 줄이기 위해 유증기 회수설비를 지원하고, 노후 주유소의 유지관리 기술지원을 통해 저감 효과를 높일 예정이다.

서울시는 수도권 지자체와 함께 오존 생성 메커니즘·이동 영향에 대한 공동 연구를 통해 행정 효율성도 높인다. 서울시 대기질 알림 서비스를 통해 시민들은 실시간으로 오존과 미세먼지 정보를 받아볼 수 있으며, 신규 신청자에게는 에코마일리지 500 포인트를 지급한다.

권 민 기후환경본부장은 "오존은 눈에 보이지 않지만 시민 건강에 영향을 미치는 여름철 대기오염물질"이라며 "신속한 정보 전파와 시민 참여 확대를 통해 오존으로부터 안전한 서울을 만들겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com