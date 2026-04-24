담양, 대지를 노랗게 물들인 유채꽃 물결

[담양=뉴스핌] 조은정 기자 = 24일 전남 담양군 담양읍 백동리 유채꽃 경관단지가 샛노란 유채꽃으로 가득 차 완연한 봄기운을 전하고 있다. 드넓게 펼쳐진 유채꽃밭 사이로 나 있는 산책로를 따라 거닐며 봄의 정취를 만끽하기에 제격이다. 가족, 연인과 함께 꽃밭을 찾은 나들이객들은 유채꽃을 배경으로 사진을 찍으며 소중한 추억을 남기고 있다. [사진=담양군] 2026.04.24 ej7648@newspim.com
ej7648@newspim.com
[담양=뉴스핌] 조은정 기자 = 24일 전남 담양군 담양읍 백동리 유채꽃 경관단지가 샛노란 유채꽃으로 가득 차 완연한 봄기운을 전하고 있다. 드넓게 펼쳐진 유채꽃밭 사이로 나 있는 산책로를 따라 거닐며 봄의 정취를 만끽하기에 제격이다. 가족, 연인과 함께 꽃밭을 찾은 나들이객들은 유채꽃을 배경으로 사진을 찍으며 소중한 추억을 남기고 있다. [사진=담양군] 2026.04.24 ej7648@newspim.com
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