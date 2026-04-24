싸이커스, 미니 7집 트랙리스트 공개…타이틀곡은 '오케이'

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 싸이커스(xikers)가 새 시리즈의 시작을 알리는 미니 7집 '루트 제로 : 디 오라(ROUTE ZERO : The ORA)' 트랙리스트를 공개하며 컴백 기대감을 끌어올렸다.

소속사 KQ엔터테인먼트는 24일 0시 공식 SNS를 통해 싸이커스의 미니 7집 '루트 제로 : 디 오라' 트랙리스트를 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 싸이커스 로딩 포스터. [사진=KQ엔터테인먼트] 2026.04.24 moonddo00@newspim.com

트랙리스트에 따르면 싸이커스의 새 앨범 타이틀곡은 '오케이(OKay)'다. 이 외에도 '고스트 라이더(Ghost Rider)', '그래피티(Graffiti)', '트로피(Trophy)', '문제아(Outsider)'까지, 폭넓은 음악 스펙트럼을 증명할 총 5곡이 다채롭게 수록됐다.

특히 '오케이'에만 화려한 화면 전환 효과를 추가함으로써, 유닛 프로젝트부터 애니메이션 트레일러까지 총 4개 영상에 반복적으로 등장한 'OKay' 문구와 정체불명의 음원이 새 타이틀곡이었다는 사실이 밝혀져 팬들의 궁금증을 해소했다.

또한 함께 공개된 로딩 포스터는 강렬한 색채의 대비, 독특한 질감, 모자이크 효과 등 지금껏 볼 수 없었던 유니크한 디자인으로 새로운 시리즈의 시작을 다시 한번 인상 깊게 각인시켰다.

앞서 싸이커스는 컴백 포스터를 통해 '루트 제로' 앨범의 발매를 알렸다. 데뷔 약 3년 만에 새로운 시리즈를 선보이는 이들이 팀의 정체성과 업그레이드된 음악성을 어떻게 담아냈을지 글로벌 팬들의 뜨거운 관심이 집중되고 있다.

한편, 싸이커스의 일곱 번째 미니 앨범 '루트 제로 : 디 오라'는 오는 5월 19일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

moonddo00@newspim.com