KB국민카드, 농어촌 중·고교 616곳에 진로·진학 정보 지원

AI 핵심 요약beta
- KB국민카드는 12일 농어촌 청소년 지원 사회공헌을 추진했다고 밝혔다
- 전국 군 단위 중고교 616개교에 교육 전문지를 제공해 입시·진로 정보 접근성을 높인다고 했다
- 농어촌 학생 대상 1대1 비대면 화상 진로·진학 상담을 운영해 맞춤형 진학 준비를 돕는다고 했다
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 농어촌 지역 청소년의 교육 정보 접근성을 높이고 진로·진학 설계를 지원하기 위한 사회공헌 활동을 추진한다고 12일 밝혔다.
이번 사업을 통해 KB국민카드는 전국 군 단위 중·고등학교 616개교에 교육 전문지를 제공한다. 농어촌 학생들이 최신 입시 정보와 진로 관련 정보를 보다 쉽게 접할 수 있도록 지원하기 위해서다.
농어촌 지역 중·고등학생을 대상으로 1대1 화상 진로·진학 상담 프로그램도 운영한다. 지역적 한계로 입시 정보 접근이 어려운 학생들에게 맞춤형 상담 기회를 제공해 실질적인 진학 준비를 돕는다는 취지다.
특히 비대면 화상 상담 방식을 활용해 지역과 거리의 제약 없이 전문 상담을 받을 수 있도록 했다.
KB국민카드 관계자는 "지역에 따라 교육 정보 접근 환경이 달라지는 상황에서 농어촌 학생들이 다양한 진로·진학 정보를 접하고 자신의 미래를 설계할 수 있도록 지원하고자 했다"며 "앞으로도 청소년들이 지역에 관계없이 꿈을 키워갈 수 있도록 미래세대 지원 활동을 지속하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com