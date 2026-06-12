카카오페이, 부산지하철 QR 모바일 승차권 결제 지원

AI 핵심 요약beta
- 카카오페이는 12일 부산 지하철에서 동적 QR 모바일 승차권 결제 시범 서비스를 13일까지 운영한다고 밝혔다.
- 역사 비치 QR코드 스캔으로 카카오페이 1회권을 구매·다운로드해 발매기 대기 없이 탑승할 수 있다.
- 카카오페이는 국내 유일 간편결제 지원사로, 연동 해외 간편결제로 외국인 접근성을 높이고 전국 교통결제 서비스도 확대 중이다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 카카오페이는 오는 13일까지 부산교통공사, 보안 QR 솔루션 기업 아치서울과 협력해 부산 지하철 주요 역사에서 동적 QR 모바일 승차권 결제 서비스를 시범 운영한다고 12일 밝혔다.
역사에 비치된 QR코드를 스마트폰으로 스캔하면 카카오페이를 통해 1회권 승차권을 구매하고 다운로드할 수 있다. 발매기 앞에서 줄을 서지 않고 모바일로 표를 구입해 탑승할 수 있어 역사 내 혼잡을 줄일 수 있다.
신용·체크카드 결제를 제외한 국내 간편결제 서비스 중 카카오페이가 유일하게 이 서비스를 지원한다. 중국, 홍콩, 필리핀, 인도네시아, 말레이시아, 태국 등 카카오페이와 연동된 해외 간편결제 서비스 사용자들도 결제할 수 있어 외국인 관광객의 접근성을 높였다.
카카오페이는 전국 주요 지역에서 교통 결제 서비스를 확대 중이다. 서울에서는 지난 3월부터 서울교통공사 1~8호선 273개 역의 신형 교통카드 키오스크에서 카카오페이 결제를 지원하고 있다. 전국에서 사용 가능한 모두의 카드(K-패스)도 카카오페이에서 발급받아 이용하면 추가 적립금을 받을 수 있다.
romeok@newspim.com