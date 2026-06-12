우리카드, '카드의정석2 데일리' 출시…생활비·OTT 할인 제공

AI 핵심 요약beta
- 우리카드는 12일 신상품 '카드의정석2 데일리'를 출시했다.
- 이 카드는 전월 실적·한도 없이 국내외 1% 청구할인을 제공한다.
- 전월 50만원 이상 시 생활·OTT 결제 5% 등 월 최대 1만7000원 할인된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 우리카드는 일상 필수 지출에 할인 혜택을 제공하는 신상품 '카드의정석2 DAILY(데일리)'를 출시했다고 12일 밝혔다.
카드의정석2 데일리는 국내외 가맹점 기본 할인에 식비, 장보기, 교통, 통신비 등 고정소비 영역과 온라인동영상서비스(OTT)·멤버십 정기결제 할인 혜택을 결합한 상품이다.
이 카드는 전월 이용실적이나 할인 한도 제한 없이 국내외 가맹점 이용금액의 1%를 청구할인해준다. 매출 건당 1만원 이상 결제 시 할인이 적용된다.
생활 영역 할인도 제공한다. 전월 실적 50만원 이상이면 음식점·주점 및 배달앱, 쿠팡·컬리·SSG닷컴·이마트·롯데마트·다이소, 택시·카카오T·주유소, 이동통신 3사 자동납부 등에서 5% 청구할인을 받을 수 있다. 전월 실적에 따라 월 최대 1만2000원까지 할인된다.
OTT와 구독 서비스 할인도 포함됐다. 전월 실적 50만원 이상이면 넷플릭스, 유튜브 프리미엄, 티빙, 디즈니플러스, T우주패스 정기결제 건에 대해 월 최대 5000원 한도 내에서 50% 할인 혜택을 받을 수 있다. 생활 영역과 정기결제 할인 혜택을 합산하면 월 최대 1만7000원까지 할인된다.
연회비는 실물 카드와 모바일 전용 카드로 구분된다. 해외겸용 마스터카드와 국내전용 모두 실물 카드는 2만5000원, 모바일 전용 카드는 1만9000원이다.
우리카드 관계자는 "이번 상품은 조건 없는 1% 할인에 필수 소비와 구독 할인 혜택을 더한 올인원 카드"라며 "앞으로도 가계에 실질적인 도움이 되는 체감형 상품을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.
상품에 대한 자세한 내용은 우리카드 홈페이지와 우리WON카드 앱에서 확인할 수 있다.
yunyun@newspim.com