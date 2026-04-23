싸이커스, 미니 7집 '루트 제로' 호러 감성 트레일러 공개

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 싸이커스(xikers)가 미니 7집 '루트 제로 : 디 오라'를 통해 새로운 세계관의 시작을 알렸다.

소속사 KQ엔터테인먼트는 23일 0시 공식 SNS를 통해 싸이커스의 일곱 번째 미니 앨범 '루트 제로 : 디 오라(ROUTE ZERO : The ORA)' 애니메이션 트레일러를 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 싸이커스 애니메이션 트레일러. [사진=KQ엔터테인먼트] 2026.04.23 moonddo00@newspim.com

개된 영상은 아지트를 찾고 있던 싸이커스가 그에 걸맞은 폐가를 발견하는 모습으로 시작돼 단번에 시선을 집중시켰다. 벽에 걸려 있는 10명의 유령 소년 사진과 텅 빈 공간을 활보하는 유령의 모습이 으스스한 분위기를 물씬 풍기며 마치 호러 영화를 보는 듯한 느낌을 자아냈다.

또한 영상 말미에는 랩 유닛(민재, 수민, 예찬)의 자작곡 '델룰루(DELULU)'를 시작으로 보컬 유닛(진식, 현우, 정훈, 세은)의 커버곡 '히로인(ヒロイン')', 퍼포먼스 유닛(준민, 유준, 헌터)의 커버곡 '실버 투스(SILVER TOOTH.)'까지, 유닛 프로젝트의 모든 영상에 반복적으로 나왔던 'OKay' 문구와 정체불명의 음원이 이번에도 등장해 어떤 의미를 품고 있을지 궁금증과 기대감을 동시에 끌어올렸다.

특히 이번 트레일러는 게임을 연상시키는 로우 폴리곤 스타일의 표현, 감각적인 애니메이션 연출 등 신선한 설정으로 시각적 재미를 높이며 글로벌 팬들의 폭발적인 반응을 불러왔다.

싸이커스의 미니 7집은 데뷔 때부터 2년 7개월간 이어온 '하우스 오브 트리키(HOUSE OF TRICKY)' 시리즈 마무리 후 새롭게 선보이는 시리즈의 시작점이다. 독보적인 감성으로 전 세계 음악팬들을 사로잡은 이들이 새 앨범을 통해 보여줄 모습에 많은 관심이 집중된다.

한편, 싸이커스의 일곱 번째 미니 앨범 '루트 제로 : 디 오라'는 오는 5월 19일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

moonddo00@newspim.com