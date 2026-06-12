웰컴저축은행, 용리단길서 손모아 작가 개인전 개최

AI 핵심 요약beta
- 웰컴저축은행이 12일 손모아 개인전 ‘단편의 조각들’을 개막했다
- 이번 전시는 여행의 기억과 자연 풍경을 재구성한 작품들로 구성됐다
- 전시는 30일까지 무료 관람 가능하며 설문 참여시 커피와 주차 혜택을 제공한다
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 웰컴저축은행은 서울 용산구 용리단길에 위치한 '웰컴 아트 스페이스 용산'에서 6월 전시로 손모아 작가의 개인전 '단편의 조각들'을 개최한다고 12일 밝혔다.
웰컴 아트 스페이스 용산은 서울 용산구 웰컴금융타워 1층 로비에 마련된 무료 전시 공간이다. 삼각지역과 신용산역에서 도보 5분 거리에 있어 지역 주민과 직장인들이 점심시간이나 퇴근길에 들를 수 있는 문화 공간으로 운영되고 있다.
웰컴저축은행은 지난해 9월부터 매달 신진 작가 1인을 선정해 개인전을 지원하고 있다. 전시 기회를 얻기 어려운 신진 작가에게는 작품 발표의 장을 제공하고, 지역 주민에게는 일상 속 문화 향유 기회를 제공한다는 취지다.
이번 전시 '단편의 조각들'은 여행의 기억과 일상 속 풍경을 재구성한 작품들로 꾸며진다. 손 작가는 나무와 풀, 하늘, 물결 등 자연의 이미지를 바탕으로 기억 속 장면을 하나의 화면에 담아내고, 관람객이 자신만의 이상적인 풍경을 떠올릴 수 있도록 구성했다.
손 작가는 홍익대학교 일반대학원 회화과 석사 및 박사 과정을 마쳤다. 화랑미술제 ZOOM-IN Edition 5 포르쉐 Dreamers On 우수상 수상, 경기문화재단 아트경기 작가 선정 등 다양한 활동을 이어오고 있다.
전시는 오는 30일까지 진행되며 누구나 무료로 관람할 수 있다. 관람 후 만족도 설문에 참여한 방문객에게는 무료 커피와 주차 할인 혜택도 제공된다.
웰컴저축은행 관계자는 "용리단길을 찾은 시민들이 전시를 통해 잠시 걸음을 멈추고 일상 속 문화 산책을 즐기길 바란다"며 "앞으로도 신진 작가들의 작품을 소개하며 지역사회와 함께하는 문화예술 공간으로 자리매김해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com