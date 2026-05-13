웰컴저축은행, '웰컴 아트 스페이스' 5월 기획전… 최명원 작가 '운향' 개최

AI 핵심 요약beta
- 웰컴저축은행이 13일 최명원 작가 개인전 <운향>을 용산에서 열었다.
- 하늘 주제로 구름과 풍경의 자연 리듬을 수묵·한지 여백으로 표현했다.
- 31일까지 무료 관람하고 14일 도슨트 프로그램을 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자·박가연 인턴기자 = 웰컴저축은행이 문화예술 사회공헌 프로젝트 '웰컴 아트 스페이스 용산'의 5월 전시로 최명원 작가의 개인전 <운향(雲響)>을 선보인다고 13일 밝혔다.
이번 전시는 '하늘'을 주제로 변화하는 하늘의 구름과 풍경을 통해 자연의 리듬을 담아낸 것이 특징이다. 작가는 수묵과 한지의 여백을 활용해 관람객이 각자의 기억과 감정을 떠올 수 있도록 작품을 구성했다.
최명원 작가는 성신여자대학교 일반대학원 동양화과 석사를 졸업하고 박사 과정을 밟고 있다. 그간 개인전 '하늘교향곡', '찬란한 산책' 등을 개최했으며, 화랑미술제 '줌인(ZOOM-IN)' 에디션 5에서 특별상 등을 수상했다.
전시는 오는 31일까지 서울 용산구 웰컴금융타워 1층 로비에서 무료로 운영된다. 14일 오전 10시에는 작가가 작품 세계와 제작 과정을 직접 설명하는 도슨트 프로그램이 진행될 예정이다.
웰컴저축은행 관계자는 "신진·유망 작가들의 작품을 소개하고 지역 문화예술 활성화에 기여하기 위해 이번 전시를 기획했다"며 "앞으로도 고객과 지역사회가 함께할 수 있는 문화 프로그램을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
eoyn2@newspim.com