코스콤·우리투자증권, 토큰증권 플랫폼 사업 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 코스콤은 13일 우리투자증권과 디지털자산 및 STO 사업 MOU를 체결했다.
- 양사는 블록체인 기술과 금융투자 역량으로 토큰증권 협력 체계를 구축한다.
- 코스콤은 STO 기술 지원과 플랫폼 운영을 담당한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코스콤은 우리투자증권과 디지털자산 및 토큰증권(STO) 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 13일 코스콤 본사에서 체결했다고 밝혔다.
이번 협약에 따라 양사는 블록체인 기술과 금융투자업 역량을 기반으로 토큰증권 사업 추진을 위한 협력 체계를 구축한다. 코스콤은 STO 관련 기술 지원과 플랫폼 운영을 담당하고, 우리투자증권은 디지털자산 분야 신규 사업 확대와 토큰증권 서비스 역량을 결합한다.
코스콤은 현재 다수 증권사와 토큰증권 플랫폼 사업 협력을 이어가고 있다. 그동안 ▲LG CNS와 토큰증권 발행 플랫폼 구축 ▲한국예탁결제원 총량관리 테스트베드 실증 ▲스테이블코인 기반 원자적 결제 기술검증(PoC) 수행 ▲한국거래소 조각투자 유통플랫폼 'KDX 컨소시엄' 참여 등 관련 사업 기반을 확대해왔다.
윤창현 코스콤 사장은 "토큰증권 공동 플랫폼은 안정적인 발행 인프라를 증권사들이 함께 활용할 수 있도록 설계되어 효율적"이라며 "시장 참여자들과 협력을 통해 토큰증권 시장 인프라를 지속 고도화해 나가겠다"고 말했다.
남기천 우리투자증권 대표는 "코스콤의 블록체인 기술력과 우리투자증권의 증권업 역량을 결합해 안정적인 토큰증권 플랫폼 환경을 구축하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com