KCL, 건물 에너지전환 연구회 개최…건물에너지등급제 발전방안 논의

AI 핵심 요약beta
- KCL이 13일 코엑스에서 건물 에너지전환 2차 연구회를 개최했다.
- 국내외 에너지등급제 현황 공유와 발전방안을 논의했다.
- ZEB 인증 확대와 기술 혁신 방안을 모색하며 협력 강화했다.
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민간 자발적 인증확대 위한 인센티브 제시
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 한국건설생활환경시험연구원(KCL·원장 천영길)이 건물 에너지전환 기술 혁신과 건물에너지등급제 발전방안 논의에 나섰다.
KCL은 13일 서울 마곡 코엑스 컨벤션센터에서 '건물 에너지전환 이노베이션 2차 연구회'를 개최했다고 밝혔다.
이번 연구회는 국내외 건물 에너지등급제 현황과 주요 이슈를 공유하고, 성공적인 에너지전환을 위한 발전방안을 논의하기 위해 마련됐다.
KCL은 탄소중립 실현을 위한 혁신적인 건물 에너지전환 방안 모색을 위해 지난 3월 연구회를 발족한 바 있다.
제로에너지건축물(ZEB·Zero Energy Building) 인증은 건물 에너지 성능을 정량적으로 평가해 등급을 부여하는 제도다. 지난 2017년 최초 도입됐으며, 2020년부터 공공부문 의무화가 단계적으로 시행되면서 인증 건축물이 확대되고 있다.
특히 건물 에너지효율 향상과 재생에너지 보급 확대에 기여하고 있다는 평가를 받고 있다.
이날 연구회에서는 KCL 박덕준 센터장, 아주대학교 김선숙 교수, 한양대학교 정재원 교수, 서울연구원 김민경 박사, 한국에너지공단 박상구 센터장 등이 참석해 주제 발표와 토론을 진행했다.
발표에서는 히트펌프, 건물일체형태양광(BIPV) 등 건물 에너지전환 기술 혁신을 위한 건물 에너지평가 방법 고도화 방안과 민간의 자발적 인증 확대를 위한 인센티브 지원방안 등이 논의됐다.
또한 한국에너지공단 최재관 이사장, 한국에너지기술평가원 이승재 원장, 한국공학대학교 황수성 총장 등이 참석해 건물 에너지 혁신·융합기술 발전을 위한 건물에너지등급제 중요성을 강조했다.
이들은 산·학·연 네트워크를 통한 실질적인 발전방안 논의와 시장 전환 필요성에도 공감했다.
천영길 KCL 원장은 "KCL은 건물 에너지 관련 기술 성능평가 전문기관이자 ZEB 인증기관으로서, 건물에너지 등급·인증제와 관련 기술이 연계 발전할 수 있는 협력체계를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
gkdud9387@newspim.com