박성훈 "李대통령, 한국신문상 반납 요구…언론 탄압 넘어 침묵 강요"

"권력 불편한 진실 제거 시도…재판 당당히 받아야"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘이 24일 이재명 대통령의 언론사 한국신문상 반납 요구를 강하게 비판하고 나섰다.

박성훈 수석대변인은 이날 논평을 통해 "이 대통령이 SNS를 통해 대장동 비리 의혹을 보도한 언론사에 '한국신문상을 반납하라'며 노골적인 언론 탄압에 나섰다"며 "언론의 정당한 취재와 보도를 '대선 조작'으로 몰아세우며 입을 틀어막으려는 그 오만함에 경악을 금치 못한다"고 밝혔다.

박성훈 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB]

박 대변인은 "현직 대통령이 직접 나서 특정 보도를 '조작'이라 단정하고 수상 취소까지 요구하는 것은 언론 탄압이자 심사 권위를 정면으로 부정하는 처사"라며 "이는 단순히 '언론을 향한 경고'를 넘어 '국민 전체를 향한 침묵 강요'이자 '국민의 알 권리를 겨냥한 노골적 침해'"라고 지적했다.

이어 "검찰을 향한 보복성 해체와 사법부를 향한 압박을 넘어 정권의 서슬 퍼런 칼날은 이젠 언론을 정조준하고 있다"며 "권력 비판의 통로를 하나씩 차단해 나가는 모습은 권력기관을 재편하는 수준을 넘어 민주주의의 기본 질서를 허물려는 선전포고와 다르지 않다"고 비판했다.

박 대변인은 "대장동 의혹의 본질은 이 대통령이 성남시장 시절 대장동 일당에게 수천억원의 수익을 안겨준 건국 이래 최대의 권력형 비리"라며 "이를 파헤친 보도를 '조작'으로 몰아붙이는 것은 반박이 아니라 봉쇄이며, 해명이 아니라 회피"라고 강조했다.

그러면서 "대통령이 되어서는 법무부가 나서 검찰의 항소 포기로 대장동 일당을 합법적 갑부로 만들어 준 것 또한 이미 국민 모두가 아는 주지의 사실"이라고 덧붙였다.

박 대변인은 "이 대통령이 '전과 4범'이라는 사실과 '8개 사건, 12개 혐의로 5개 재판을 받고 있는 피고인'이라는 사실은 결코 바뀌지 않는다"며 "언론을 향해 대통령이 직접 나서 '상을 반납하라', '보도를 정정하라'고 요구하는 것은 비판이 아니라 '권력에 의한 압력'이며, 의견이 아니라 '권위에 의한 명령'"이라고 목소리를 높였다.

그는 "이 대통령은 그토록 떳떳하다면 권력 뒤에 숨어 악랄한 언론 탄압을 일삼을 것이 아니라 당당히 재판을 받으라"며 "언론사에 상을 반납하라고 윽박지를 것이 아니라 이제라도 본인이 권한을 내려놓고 재판을 받는 것이 국민 앞에 마땅한 도리"라고 촉구했다.

아울러 "대통령이 해야 할 일은 언론을 향해 손가락질하는 것이 아니라 국민 앞에 사실로 답하는 것"이라며 "비겁한 정치질로는 진실을 가릴 수 없다"고 덧붙였다.

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