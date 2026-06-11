엑사리온, 엔비디아 커넥트 회원사로 선정

엔비디아 AI 생태계와 협력 기반 확보

공간음향·영상처리 기술 고도화 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = AI 기반 공간음향 및 영상처리 반도체 지식재산권(IP) 전문기업 엑사리온이 엔비디아의 글로벌 파트너 프로그램인 엔비디아 커넥트 프로그램(NVIDIA Connect Program) 회원사로 선정됐다.

11일 한울반도체는 관계사 엑사리온이 엔비디아 커넥트 프로그램 회원사로 선정됐다고 밝혔다. 엑사리온은 한울반도체와 특수관계자가 지분 약 80%를 보유한 딥테크 기업이다.

엑사리온은 공간음향, 영상처리, 반도체 IP, AI 최적화 기술을 결합한 피지컬 AI 관련 기술을 개발하고 있다. 회사 측은 이번 회원사 선정으로 엔비디아의 글로벌 AI 컴퓨팅 생태계와 기술 접점을 확대하고, 기술 리소스 활용과 기술 검증, 공동 개발 논의 등 협력 기반을 마련했다고 설명했다.

엑사리온·엔비디아 로고. [사진=엑사리온·엔비디아]

엔비디아 커넥트 프로그램은 소프트웨어 개발 기업과 서비스 제공 기업을 대상으로 하는 글로벌 독립소프트웨어공급업체(ISV) 지원 프로그램이다. 회사 측 설명에 따르면 초기 스타트업 육성에 초점을 둔 개방형 프로그램인 인셉션(Inception)과 달리, 커넥트 프로그램은 제품 상용화 단계의 기술 기업을 대상으로 고도화를 지원한다.

회원사로 선정된 기업은 엔비디아의 AI 컴퓨팅 인프라, 기술 리소스, 개발자 생태계와 연결될 수 있다. 엑사리온은 이번 선정을 계기로 엔비디아 생태계 내 기술 접점을 넓히고, 피지컬 AI 분야 핵심 기술 고도화를 추진할 계획이다.

엑사리온은 공간음향, 영상처리, 반도체 IP 기술을 엔비디아 AI 컴퓨팅 환경과 연계하는 방향으로 개발을 이어갈 방침이다. 회사는 이를 통해 글로벌 AI 인프라 기업들과의 기술 협력 가능성을 확대한다는 전략이다.

엑사리온의 사운드 트레이싱(Sound-Tracing) 기술은 실제 공간에서 소리가 이동하고 반사·흡수·차폐되는 과정을 실시간으로 분석해 입체적인 공간음향 환경을 구현하는 기술이다. 회사는 이 기술이 자동차 인캐빈 오디오, 확장현실(XR) 기기, 스마트 홈, 디지털 트윈 등 현실 공간과 AI가 결합되는 분야에 적용될 수 있다고 설명했다.

엑사리온은 실시간 AI 디노이징·디헤이징 기술과 사운드 트레이싱 원천기술을 확보하고 있으며, 국내외 특허 34건을 출원·등록했다. 회사는 이를 기반으로 엔비디아 글로벌 네트워크와 협업을 추진한다는 방침이다.

실시간 AI 디노이징·디헤이징 기술은 카메라 영상 속 노이즈, 안개, 흐림 현상 등을 실시간으로 제거하고 시야를 복원하는 기술이다. 적용 가능 분야로는 자율주행 차량 카메라 센서, 악천후 환경에서 판단이 필요한 방위산업용 드론, 24시간 관제가 필요한 폐쇄회로(CC)TV 시스템, 주변 환경을 실시간으로 인식해야 하는 휴머노이드 로봇 등이 제시됐다.

엑사리온은 소프트웨어 알고리즘뿐 아니라 반도체 IP와 AI 최적화 기술도 함께 개발하고 있다. 회사의 엑사웨이브(EXAWAVE)는 물리 기반 음향 연산 성능을 높이기 위한 하드웨어 인식형 가속 아키텍처다. 회사 측은 온디바이스 AI와 실시간 시뮬레이션 환경에서 활용할 수 있는 기술이라고 설명했다.

업계에서는 엑사리온의 엔비디아 커넥트 프로그램 회원사 선정을 계기로 글로벌 AI 생태계 내 기술 검증과 협력 가능성이 확대될 수 있다는 관측이 나온다. 향후 글로벌 전장 및 오디오 기업 하만(Harman)과 기술 검증이 추진될 경우 차량용 인포테인먼트와 스마트 디바이스 분야에서 상용화 가능성을 확인하는 계기가 될 수 있다.

엑사리온 관계자는 "이번 선정은 엑사리온이 글로벌 AI 컴퓨팅 생태계와 연결되는 계기"라며 "엔비디아의 기술 리소스와 개발자 생태계를 활용하고, 향후 기술 협력 관계로 발전할 수 있는 기회를 만들겠다"고 말했다.

이어 "피지컬 AI로의 진화는 현실 세계를 빠르고 정확하게 이해하는 것이 핵심 과제이며, 소리와 영상 데이터를 정밀하게 처리하는 기술이 필요하다"며 "사운드 트레이싱, AI 디노이징·디헤이징, 반도체 IP 기술을 결합해 피지컬 AI 관련 인프라 기술 기업으로 성장하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com