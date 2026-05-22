한울반도체, AI 검사 솔루션으로 MLCC 장비 수요 대응

AI 핵심 요약beta
- 한울반도체가 22일 MLCC 검사 장비 수요 증가에 대응하고 딥러닝 기반 AI 검사 브랜드 하와이를 출시했다
- AI 서버·로봇 등 고성능 전자기기 확대로 고용량·고신뢰성 MLCC와 정밀 검사 장비 수요가 늘고 있다
- 한울반도체는 MLCC·디스플레이·이차전지 동박 검사로 사업을 다각화하고 글로벌 IP 스타기업에 선정됐다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 한울반도체가 AI 서버와 로봇 시장 확대에 따른 적층세라믹콘덴서(MLCC) 검사 장비 수요 증가에 대응하고 있다고 22일 밝혔다.
MLCC는 전자제품 내 전류 흐름을 안정적으로 제어하는 핵심 수동부품이다. 최근 AI 서버, 전장, 로봇 등 고성능 전자기기 시장이 확대되면서 고용량·고신뢰성 MLCC 수요가 증가하는 추세다. AI 서버는 일반 서버 대비 고사양 MLCC가 대량 탑재되며, 휴머노이드 및 산업용 로봇은 기기당 1만 개 이상의 고용량 MLCC가 적용된다.
회사에 따르면 한울반도체는 머신비전 기반 정밀 검사 장비 기술을 보유하고 있으며, 글로벌 선도기업 등 주요 업체의 생산 공정에 외관검사 장비를 공급 중이다. 최근 딥러닝 기반 AI 검사 브랜드 '하와이(HAWAII)'를 출시했다. 하와이는 기존 규칙 기반 검사 방식을 보완한 지능형 검사 솔루션으로, 미세 불량 판독 정확도를 높이고 검사 효율성을 개선한다.
한울반도체는 독자적인 AI 검사 기술을 기반으로 적용 산업을 확대할 계획이다. MLCC 등 수동부품 검사 장비를 비롯해 디스플레이 본더 라인 검사, 이차전지용 동박 필름 검사 장비 등으로 사업 영역을 다각화한다.
회사 관계자는 "AI 서버와 로봇 등 고성능 전자기기 시장이 확대되면서 MLCC를 포함한 핵심 부품의 품질 검사 중요성이 커지고 있다"며 "제조사들의 설비 투자 및 가동률 상승 동향에 따라 후방 장비 공급사들의 실적 연동성이 가시화될 것"이라고 전했다.
한편 한울반도체는 지난 4월 지식재산처가 주관하는 '2026 글로벌 IP 스타기업'에 선정돼 3년간 체계적인 지식재산 종합 지원을 받는다.
nylee54@newspim.com