경희대학교 경영대학원, 2026학년도 후기 신·편입생 모집

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 경희대학교 경영대학원이 2026학년도 후기 문화예술경영학과 신·편입생 모집을 진행한다. 일반석사 입학원서 접수 기간은 4월 13일부터 5월 15일까지이며, 면접은 5월 31일 온라인으로 실시된다. 합격자 발표는 6월 16일 오후 2시다.

[이미지=경희대학교 ]

문화예술경영학과 석사과정은 4학기제로 운영된다. 수업은 매주 화요일과 수요일 오후 6시 50분부터 10시까지, 토요일은 오전 10시부터 오후 5시까지 편성됐다.

모집요강에 따르면 4학기 기준 등록금 총액은 약 2800만원 수준이다. 2025학년도 기준 학기당 수업료 607만원을 적용해 5학기 구조와 비교할 경우 약 3035만원으로, 4학기 운영 시 총 등록금 부담은 약 235만원 낮아지는 것으로 나타난다. 학업 기간 단축에 따라 직장인의 학업 병행 부담도 줄어드는 구조다.

교육과정은 문화예술 기획, 조직관리, 재원조성, 홍보·마케팅, 관객개발 등 문화예술 조직 운영 전반을 포함한다. 공통필수 선택군에는 경영정보시스템, 인공지능비즈니스개론이 포함됐으며, 전공선택에는 온라인예술시장과 플랫폼, 예술의 기술융합과 생태계 등 디지털 관련 과목이 개설됐다.

전형은 서류심사와 면접으로 진행된다. 원서접수는 온라인으로만 가능하며, 마감일까지 전형료 납부가 완료돼야 접수가 인정된다. 결제가 완료된 지원서는 수정할 수 없다.

whitss@newspim.com