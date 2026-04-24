경희대학교 경영대학원, 2026학년도 후기 신·편입생 모집

AI 핵심 요약beta
- 경희대 경영대학원이 24일 문화예술경영학과 후기 신·편입생 모집을 시작했다.
- 원서 접수는 13일부터 15일까지, 면접은 31일 온라인으로 실시한다.
- 4학기제 과정에 디지털 과목 포함, 등록금 약 2800만원이다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 경희대학교 경영대학원이 2026학년도 후기 문화예술경영학과 신·편입생 모집을 진행한다. 일반석사 입학원서 접수 기간은 4월 13일부터 5월 15일까지이며, 면접은 5월 31일 온라인으로 실시된다. 합격자 발표는 6월 16일 오후 2시다.
문화예술경영학과 석사과정은 4학기제로 운영된다. 수업은 매주 화요일과 수요일 오후 6시 50분부터 10시까지, 토요일은 오전 10시부터 오후 5시까지 편성됐다.
모집요강에 따르면 4학기 기준 등록금 총액은 약 2800만원 수준이다. 2025학년도 기준 학기당 수업료 607만원을 적용해 5학기 구조와 비교할 경우 약 3035만원으로, 4학기 운영 시 총 등록금 부담은 약 235만원 낮아지는 것으로 나타난다. 학업 기간 단축에 따라 직장인의 학업 병행 부담도 줄어드는 구조다.
교육과정은 문화예술 기획, 조직관리, 재원조성, 홍보·마케팅, 관객개발 등 문화예술 조직 운영 전반을 포함한다. 공통필수 선택군에는 경영정보시스템, 인공지능비즈니스개론이 포함됐으며, 전공선택에는 온라인예술시장과 플랫폼, 예술의 기술융합과 생태계 등 디지털 관련 과목이 개설됐다.
전형은 서류심사와 면접으로 진행된다. 원서접수는 온라인으로만 가능하며, 마감일까지 전형료 납부가 완료돼야 접수가 인정된다. 결제가 완료된 지원서는 수정할 수 없다.
whitss@newspim.com