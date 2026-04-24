스마일게이트, 메이드 카페 경영 게임 '폭풍의 메이드' 스팀 출시

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스팀 출시 기념 할인 판매 진행

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 스마일게이트가 퍼블리싱하고 버거덕게임즈가 개발한 메이드 카페 운영 경영 시뮬레이션 게임 '폭풍의 메이드'가 24일 스팀을 통해 정식 출시됐다.

도트 그래픽 기반의 이 게임은 플레이어가 메이드 카페를 운영하고 성장시키는 방식으로 진행된다. 플레이어는 개성 있는 메이드 캐릭터들을 관리하고 매장을 확장하며 경쟁 속에서 최고의 카페를 만들어 나간다.

스마일게이트가 퍼블리싱하고 버거덕게임즈가 개발한 메이드 카페 운영 경영 시뮬레이션 게임 '폭풍의 메이드'가 24일 스팀을 통해 정식 출시됐다. [사진= 스마일게이트]

게임의 핵심은 전략적 인력 배치와 감정 관리다. 플레이어는 메이드의 컨디션과 감정을 고려해 적절한 위치에 배치하고 매장 운영 효율을 극대화해야 한다. 오므라이스 제조, 음료 주문에 맞춰 춤과 노래가 이어지는 등 실제 메이드 카페 문화를 반영했다.

미니 게임으로는 케첩으로 그림을 그리는 콘텐츠와 손님과 함께 체키 사진을 촬영하는 상호작용 요소가 포함됐다. 플레이어는 '메이드 챔피언십' 우승을 목표로 경쟁에 참여하며 다양한 에피소드와 함께 카페를 성장시킨다.

스마일게이트는 스토브에서 공개한 데모 버전을 통해 게임성을 검증받았으며, 이번 스팀 출시를 기념해 할인 판매를 진행한다.

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