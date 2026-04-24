삼립 도라야끼서 식중독균 검출…전량 회수·판매 중단

AI 핵심 요약beta
- 삼립이 24일 통팥 도라야끼에서 식중독균 검출로 판매 중단했다.
- 호남샤니 생산 제품 1200봉을 전량 회수하며 범위 확대했다.
- 고객센터 통해 환불 안내하고 품질 관리 강화 약속했다.
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼립이 '명인명작 통팥 도라야끼' 제품에서 식중독균이 검출되면서 판매 중단 및 전량 회수에 나섰다.
24일 삼립은 유통 제품 수거 검사 과정에서 황색포도상구균이 확인됨에 따라 즉각적인 조치를 시행하고, 고객 안전 확보에 총력을 기울이고 있다고 밝혔다.
문제가 된 제품은 제조협력사인 호남샤니(광주 광산구)가 생산하고 삼립이 유통한 상품이다. 삼립은 해당 제품에서 유해균이 검출되자 판매를 즉시 중단했으며, 시장에 유통된 물량에 대해 긴급 회수를 진행 중이다.
회수 대상은 2026년 4월 4일 제조된 제품 1200봉으로, 소비기한은 5월 9일까지다. 회사 측은 추가 안전 확보 차원에서 동일 날짜 이후 생산된 제품까지 선제적으로 회수 범위를 확대했다. 소비자는 삼립 고객센터를 통해 환불 절차를 안내받을 수 있다.
삼립 관계자는 "고객 여러분께 불편과 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드린다"며 "보다 안전하고 신뢰할 수 있는 제품을 제공하기 위해 품질 관리에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.
mkyo@newspim.com