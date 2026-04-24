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서미화 의원 "장애인권리보장법, 한국 장애인 정책 새 패러다임 열렸다"

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  • 서미화 의원이 23일 장애인권리보장법 국회 통과를 환영했다.
  • 2024년 11월 발의한 지 536일 만에 본회의 문턱을 넘었다.
  • 탈시설 정의 등 일부 조정됐으나 정책 패러다임 변화로 평가했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

536일 만에 국회 본회의 통과…20여 년 만의 쾌거

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 서미화 더불어민주당 의원은 장애인권리보장법이 국회 본회의를 통과한 것에 대해 "대한민국 장애인 정책의 새로운 패러다임"이라며 "진심으로 환영한다"고 밝혔다.

서 의원은 24일 자신의 페이스북을 통해 "2024년 11월 4일 47분의 선배·동료 의원님들과 함께 장애인의 권리 보장에 관한 법률안을 대표로 발의한 지 536일 만에 드디어 23일 장애인권리보장법이 국회의 문턱을 넘었다"고 했다.

서미화 더불어민주당 의원 [사진=서미화 의원실]

서 의원은 "장애계에서 제정 요구가 있은 지 20여 년, 20대 국회에서 최초로 법안이 발의된 지 10여 년 만에 이뤄낸 쾌거"라며 "21대 국회에서도 법사위와 본회의의 문턱을 넘지 못해 장애계의 실망과 탄식을 자아냈던 바로 그 법안"이라고 설명했다.

그러면서 "장애인이 사람답게 살게 해달라는 이 당연한 요구를 관철해 오는 그간의 시간은 투쟁의 산물이었다"며 "무엇보다 이날은 파편적인 의료와 복지의 수동적 수혜자에서 한 사람의 시민으로서 온전히 인정받은 뜻깊은 날"이라고 강조했다.

그는 "장애인 권리 보장법은 장애인 복지법 등 기존 장애 법률 체계가 내포하고 있는 장애인에 대한 시혜적, 동정적 관점 대신 능동적 권리의 당당한 주체로서 장애인을 정의한 기본법"이라고 설명했다.

또 "장애등급제 폐지, 탈시설과 자립 지원, 통합 돌봄 전면 시행 등 정책 변화에 대응할 수 있도록 장애인의 기본적이고 포괄적인 권리를 나열해 명시하고 국가와 지자체의 책무와 장애인 정책의 체계적인 추진을 위한 법률적 근거를 마련했다"고 덧붙였다.

서 의원은 "유엔 장애인 권리 협약 비준 당사국임에도 글로벌 스탠다드에 한참 미치지 못한 국가의 역할과 정책 패러다임의 변화를 논의할 제대로 된 제도적 수단이 생겼다는 점에 의의가 있다"고 평가했다.

다만 서 의원은 "제가 발의한 원안에 담긴 탈시설에 대한 정의, 대통령 직속 국가 장애인 위원회 설치 등이 심의 과정에서 불가피하게 조정되었다"며 아쉬움을 토로했다.

그는 "반세기 전부터 진행되어 온 미국, 스웨덴, 캐나다 온타리오주 등의 탈시설 정책을 비롯해 유엔 장애인 권리 협약에서도 규정된 장애인의 탈시설과 자립은 글로벌 스탠다드이자 시대적 패러다임"이라고 했다.

이어 "전 국민을 충격에 빠뜨린 인천 색동원 사건을 비롯해, 지금도 반복되는 학대와 성폭력의 피해자들을 선택이라는 미명 아래 '시설 뺑뺑이'로 내모는 것은 결코 정의가 아니다"라고 지적했다.

서 의원은 "일관된 정책 추진, 전달 체계 효율화, 부처 간 의견 조정 등을 위해 장애계의 오랜 숙원인 대통령 직속 국가 장애인 위원회 역시 반드시 달성해야 할 과제"라고 밝혔다.

그러면서 "이제 장애인 권리 보장법의 전면 시행까지 2년이 남았다"며 "장애 당사자와 현장의 목소리를 최대한 촘촘하게 반영한 시행령, 시행규칙 등 하위 법령 제정은 물론 필요하다면 본 법안의 개정안 입법까지 최선을 다하겠다"고 했다.

또 "지난 20여 년간 장애인 권리 보장법 제정을 위해 힘써주신 장애계 동지 여러분과 국민 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 드린다"고 했다.

chogiza@newspim.com

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금연구역 내 모든 담배 사용 불가 [세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 24일부터 '연초의 잎'으로 만든 담배뿐 아니라 연초나 니코틴이 들어간 모든 제품이 담배로 규정돼 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 이날 보건복지부에 따르면, '담배사업법' 개정안 시행으로 '연초'나 '니코틴'뿐 아니라 '연초의 잎'에서 유래하지 않은 제품 역시 연초의 잎 소재 담배와 동일하게 담배에 포함된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배의 정의가 확대됨에 따라 담배 제조업자와 수입판매업자는 담뱃갑 포장지와 담배에 관한 광고에 경고 그림이나 경고문구 내용을 표기해야 한다. 또한 담배에 대한 광고는 잡지 등 정기간행물에 품종군별로 연 10회 이내·1회당 2쪽 이내로 게재해야 한다. 행사 후원, 소매점 내부, 국제항공기·국제여객선 내에만 제한적으로 허용된다. 여성과 청소년을 대상으로 하는 광고나 행사 후원은 금지된다. 광고에는 담배 품명, 종류, 특징을 알리는 것 외의 내용이나 흡연을 권장·유도하거나 여성이나 청소년을 묘사하는 내용 등을 모두 포함할 수 없다. 만일 담배에 가향 물질이 포함되는 경우 이를 표시하는 문구·그림·사진을 제품의 포장이나 광고에 사용할 수 없다. 건강경고 또는 광고에 대한 규제를 위반할 경우는 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금이 부과될 수 있다. 가향물질 표시 금지에 대한 규제를 위반할 경우는 500만원 이하의 과태료가 부과된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배 자동판매기는 '담배사업법'에 따라 설치장소나 거리기준 등 요건을 갖춰 소매인 지정을 받은 자만 설치할 수 있다. 담배 자동판매기는 18세 미만 출입금지 장소, 소매점 내부, 19세 미만인 자가 담배 자동판매기를 이용할 수 없는 흡연실에만 설치할 수 있다. 성인인증장치도 부착해야 한다. 담배에 대한 광고물은 소매점 외부에 광고내용이 보이게 전시 또는 부착할 수 없다. 담배 자동판매기 설치 기준을 위반하면 500만원, 성인인증장치 미부착은 300만원의 과태료가 부과된다. 흡연자는 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 금연구역에서 담배제품을 사용할 경우 10만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다. 한편, 복지부는 당초 지방자치단체의 담배 규제 사항을 점검·단속하려고 했으나 현장의 혼란을 막기 위해 오는 6월 23일까지 계도기간을 두기로 했다. 담배자판기 설치나 성인인증장치 부착 기준 준수 등을 집중적으로 안내한다. 복지부 관계자는 "재고가 소진될 때까지 다소 시간이 걸려 생산 제품에 새로 표시하는 것이 어려운 점을 고려했다"고 설명했다.  sdk1991@newspim.com 2026-04-24 09:40

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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