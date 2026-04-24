경기도교육청, 초등 '교육과정-수업-평가 통합 설계' 실천 동력 확보

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24~25일 교육전문직원 50여 명 대상 직무연수…정책 정합성 강화

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 교육전문직원의 정책 실행력을 높여 '초등 교육과정-수업-평가 통합 설계' 정책이 학교 현장에 뿌리 내릴 수 있도록 지원 사격에 나선다.

'초등 교육과정-수업-평가 통합 설계' 정책이 학교 현장에 뿌리 내릴 수 있도록 지원 사격에 나선다. [사진= 경기도교육청]

도교육청은 24일과 25일 이틀간 도교육청, 교육연수원, 교육지원청 소속 초등 교육전문직원 50여 명을 대상으로 '2026 초등 교육과정-수업-평가 통합 설계의 이해와 실제' 직무연수를 운영한다고 밝혔다.

이번 연수는 도교육청의 역점 정책인 '교육과정-수업-평가 통합 설계'가 현장에서 일관성 있게 추진될 수 있도록 정책 기획 부서와 현장 지원 기관 간의 호흡을 맞추기 위해 마련됐다.

특히 이번 연수에는 정책을 수립하는 본청과 연수를 기획하는 연수원, 지역 단위에서 학교를 직접 지원하는 교육지원청 전문직원들이 한자리에 모였다. 이들은 부서와 기관에 관계없이 현장에 일관된 메시지를 전달하고 지원 서비스를 제공하기 위한 협업 체계를 다졌다.

주요 교육 내용은 ▲통합 설계 10단계 과정의 심화 이해 ▲교실 속 사고 설계 도구(사고블록, 사고브릭) 활용법 ▲현장 컨설팅 점검표 공유 ▲기관 간 협력 지원 체계 구축 등으로, 실무 중심의 커리큘럼으로 구성됐다.

도교육청은 이번 연수를 통해 다져진 전문직원들의 장학 역량과 이미 양성된 120명의 통합 설계 전문가 인력풀을 적극 연계할 방침이다. 이를 바탕으로 '학교로 찾아가는 통합 설계 연수'와 현장 컨설팅을 더욱 내실화해 학교 교육에 대한 밀착 지원을 강화할 계획이다.

참석자들은 교육과정 설계부터 평가까지 하나의 흐름으로 이어지는 통합 설계의 원리를 깊이 있게 탐구하고, 기관 간 유기적 협력을 통해 교실의 실질적인 변화를 끌어낼 방안을 집중적으로 논의했다.

이문구 도교육청 초등교육과장은 "정책의 성공적인 안착을 위해서는 수립 기관과 실행 기관 사이의 긴밀한 소통과 일관된 실천이 무엇보다 중요하다"며 "교육전문직원들이 힘을 모아 통합된 배움이 학교 현장에 깊이 뿌리내릴 수 있도록 적극 노력하겠다"고 말했다.

beignn@newspim.com