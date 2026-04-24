김성제 의왕시장 예비후보 "명품 교육 도시 의왕 완성"

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내손동서 학부모들과 우연한 만남...AI 교육·사교육비 절감 등 현안 경청

"470억 규모 미래교육센터, 타 지자체보다 2년 앞선 인프라...공교육 체계 혁신"

독립 교육지원청 신설 추진 박차..."말 아닌 실질적 성과로 교육 환경 바꿀 것"

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 김성제 국민의힘 의왕시장 예비후보가 지난 23일 저녁 의왕시 내손동 일대에서 시민 인사를 하던 중 학부모들과 즉석 간담회를 갖고, AI 시대 대비책과 사교육비 절감 등 의왕시 교육 정책의 청사진을 제시했다고 24일 밝혔다.

김성제 국민의힘 의왕시장 예비후보가 23일 저녁 의왕시 내손동 일대에서 시민 인사를 하던 중 학부모들과 즉석 간담회를 갖고, AI 시대 대비책과 사교육비 절감 등 의왕시 교육 정책의 청사진을 제시했다. [사진=김성제 의왕시장 예비후보 선거캠프]

이날 간담회에서 학부모들은 AI 시대를 맞이한 자녀 교육의 방향성, 갈수록 커지는 사교육비 부담, 공교육과 대안교육의 연계 문제 등 현실적인 고민들을 쏟아냈다. 이에 김 후보는 현장에서 직접 정책 추진 상황을 조목조목 설명하며 '교육 시장'으로서의 면모를 과시했다.

◆ "AI 시대, 체험형 미래교육센터로 선제 대응"

김 후보는 우선 급변하는 교육 환경에 대한 대응책으로 현재 착공 중인 '미래교육센터'를 강조했다.

그는 "요즘 학부모들의 최대 고민인 AI 시대 준비를 위해 약 470억 원 규모의 대규모 미래교육센터를 구축 중"이라며 "단순 체험을 넘어 AR·VR, 드론, 자율주행, 로봇 등 4차 산업 핵심 기술을 정규 수업과 연계하는 실질적 시스템이 될 것"이라고 설명했다.

이어 "타 지자체보다 최소 2년 이상 앞선 교육 인프라를 통해 의왕시 아이들이 독보적인 교육 경쟁력을 갖추게 될 것"이라며 "학생뿐 아니라 온 가족이 참여하는 평생학습 공간으로 운영하겠다"고 덧붙였다.

◆ "공공이 사교육 대체... 대치동 수준 컨설팅 제공"

가장 민감한 사교육비 문제에 대해 김 후보는 '공공의 직접 대체'라는 정공법을 내놨다.

그는 글로벌인재센터를 통한 저렴한 외국어 교육과 수학클리닉센터 운영 등을 언급하며 "특히 진로진학센터는 현재 3~4000명의 학생과 학부모가 참여할 정도로 호응이 뜨겁다"고 전했다.

특히 김 후보는 "전문 컨설팅 업체와의 계약을 통해 대치동 수준의 입시 컨설팅을 공공 영역에서 제공하고 있다"며 "수시·정시 전략부터 유명 강사 강연까지 지원해 사교육 의존도를 획기적으로 낮추고 교육 격차를 해소하겠다"고 강조했다.

김성제 국민의힘 의왕시장 예비후보가 23일 저녁 의왕시 내손동 일대에서 시민 인사를 하던 중 학부모들과 즉석 간담회를 갖고, AI 시대 대비책과 사교육비 절감 등 의왕시 교육 정책의 청사진을 제시했다. [사진=김성제 의왕시장 예비후보 선거캠프]

◆ 대안교육 지원 확대 및 독립 교육지원청 신설 '승부수'

공교육 체계 밖 청소년들에 대한 대안도 구체화했다.

김 후보는 "지자체 단독으로 해결하기 어려운 대안교육 영역에서도 급식비와 프로그램비 지원은 물론, 2025년 9월부터는 교사 처우개선비까지 지원하고 있다"며 교육 현장의 질적 성장을 약속했다.

아울러 김 후보는 교육 문제의 근본적 해결을 위해 '독립된 의왕교육지원청 신설'을 핵심 공약으로 재차 확인했다. 그는 "이미 부지 제공 등 행정 절차를 진행 중"이라며 "독립된 지원청이 생기면 지역 맞춤형 교육 정책과 행정 접근성이 획기적으로 개선될 것"이라고 역설했다.

김 예비후보는 "교육은 선언이 아니라 실행으로 증명해야 한다"며 "이미 검증된 정책적 성과를 바탕으로 학부모와 학생이 체감할 수 있는 '명품 교육 도시 의왕'을 완성하겠다"고 포부를 밝혔다.

1141world@newspim.com