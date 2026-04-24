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[핌in현장] "절실함이 원동력"…박정환 9단, 바둑리그 통산 4번째 MVP

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  • 박정환 9단이 24일 바둑리그 시상식에서 4번째 MVP를 수상했다.
  • 인터넷 팬투표 63%, 기자단 88% 지지로 정규리그 9승5패와 PS 전승을 거뒀다.
  • 원익팀은 창단 첫 우승하며 2억5천만원 상금을 받았다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

원익, 창단 첫 우승 달성…KB국민은행 20년 동행도 마무리

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 박정환 9단이 바둑리그 최초로 4번째 MVP를 수상했다. 

"속기로 바뀌면서 적응을 못했어요. 그래서 올해는 정말 절실하게 임했는데, 그 마음이 MVP를 받을 수 있게 한 원동력이 된 것 같습니다."

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = MVP를 수상한 박정환 9단. [사진= 한국기원] 2026.04.24 fineview@newspim.com

24일 서울 강남구 엘리에나 호텔. 2025-2026 KB국민은행 바둑리그 시상식에서 마이크를 잡은 박정환 9단의 첫마디는 담담했지만, 그 안에는 10년이라는 세월이 있었다.

이날 박정환 9단은 인터넷 팬투표 63%, 기자단 투표 88%의 압도적 지지를 받아 MVP로 선정됐다. 정규리그 9승 5패에 포스트시즌 6전 전승. 무엇보다 극적이었던 것은 챔피언결정전 최종 5국이었다. 그는 트로피와 함께 상금 1000만 원을 수령하며 2014~2016시즌에 이어 바둑리그 역사상 최초로 네 번째 MVP에 이름을 올렸다.

"챔피언결정전은 해봤지만, 최종국은 이번이 처음이었습니다. 마지막 5국이 가장 긴장됐고 바둑도 정말 어려웠어요. 그래서 특히 기억에 남습니다."

잠시 말을 고르던 그는 팬들을 향한 감사도 빠뜨리지 않았다. "응원해주신 팬 여러분 덕분에 좋은 바둑을 둘 수 있었습니다. 앞으로도 계속 응원해주신다면 더 재밌는 바둑을 보여드리도록 노력하겠습니다."

우승 소감은 더욱 진솔했다. "처음 원익팀에서 시작할 때부터 '우승을 해야겠다'고 했는데, 그게 현실이 돼서 정말 기쁩니다. 다음 시즌에도 다시 원익팀에서 함께하고 싶습니다." 긴 기다림 끝에 찾아온 안도와 기쁨이 한꺼번에 얼굴 위로 번졌다.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 우승팀 원익의 세레머니. [사진= 한국기원] 2026.04.24 fineview@newspim.com


◆이희성 감독 "31년 만에 가족 초대…우승 후 살이 쪘다"
박정환 9단을 정상으로 이끈 이희성 감독에게는 감독상과 상금 3000만 원이 수여됐다. 원익은 정규리그 2위로 포스트시즌에 진출해 준플레이오프에서 영림프라임창호를, 챔피언결정전에서 울산 고려아연을 차례로 꺾으며 창단 첫 우승을 달성했다. 우승 상금은 2억 5000만 원이었다.

"아직도 실감이 안 난다. 자고 일어나면 가슴을 쓸어내리고, '우승해서 다행이다'라는 생각이 먼저 든다."

이 감독은 최종국 당시의 심정도 솔직하게 털어놓았다. "박정환의 마지막 대국을 지켜보는 것이 나도 힘들기는 했다. 끝까지 최선을 다해준 선수들에게 모든 공을 돌리고 싶다."

이날 시상식이 특별히 뭉클했던 이유가 하나 더 있었다. "프로기사 31년 만에 처음으로 가족을 시상식에 초대했다. 바둑을 하는 아들이 이번 시즌 내내 응원해줬고, 오더 부분에도 조언을 해줬다. 가족에게 진심으로 감사하다." 그러면서 그는 웃음 섞인 '우승의 증거'를 하나 꺼내놓았다. "원래 살이 잘 안 찌는 체질인데, 우승 후 한 달 만에 3~4킬로그램이 쪘다." 장내에 웃음이 터졌다.

원익의 홍일점 김은지 9단도 기쁨을 숨기지 않았다. "정말 간절하게 원해서 우승이 이뤄진 것 같다. 팀 분위기도 너무 좋았고, 감독님과 팀원들, 응원해주신 팬 분들께 진심으로 감사드린다."

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 다승상을 수상한 신진서. [사진= 한국기원] 2026.04.24 fineview@newspim.com


◆신진서, 8번째 다승왕…"진 바둑밖에 기억이 안 나"
개인상에서는 '마한의 심장' 영암 신진서 9단이 정규리그 12경기 11승 1패, 승률 91.7%의 성적으로 통산 여덟 번째 다승상과 상금 500만 원을 수상했다. 하지만 수상자의 표정은 마냥 밝지 않았다.

"포스트시즌에 못 가서 아쉽다. 기억에 남을 만한 대국을 꼽으라면… 솔직히 진 바둑밖에 기억이 안 난다." 쓴웃음 섞인 한마디에 장내에 가벼운 웃음이 번졌다. 그는 "다승상을 수상하게 해주신 감독님과 팀원들께 감사드린다"며 "앞으로도 재밌는 바둑을 두기 위해 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

신인상은 한옥마을 전주의 양딩신 9단이 수상했다. 중국 일정으로 직접 참석하지 못해 권효진 코치가 트로피와 상금 300만 원을 대리 수령했다.

개막 3연패 뒤 10연승을 질주하며 정규리그 1위에 올랐던 울산 고려아연은 챔피언결정전 최종전까지 끌고 가는 투혼을 보여줬다. 준우승 상금 1억 원을 수상한 박승화 감독은 "우승을 못해 아쉽지만, 선수들이 보여준 노력에 감사하다"고 했다.

2006년부터 바둑리그와 함께해온 KB국민은행은 이번 시즌으로 20번째 타이틀 스폰서 역할을 마무리했다. 이날 시상식에서는 20년 동행에 대한 감사 영상이 함께 상영됐다. 다음 시즌부터는 하나은행이 바둑 정규리그를 맡는다.  

fineview@newspim.com

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세계 최대규모 베이징모터쇼 개막 [베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 세계 최대 규모의 베이징 모터쇼가 24일 개막했다. 이날 개막한 베이징 모터쇼는 다음 달 3일까지 10일 동안 진행된다. 베이징 모터쇼는 2년에 한 번 개최된다. 그동안 국제 전람 센터에서 개최되었던 베이징 모터쇼는 참여 기업이 증가하면서 국제 전시 센터에서도 동시에 개최됐다. 이로 인해 전시 면적은 기존의 20만㎡에서 38만㎡로 확장됐다. 이는 모터쇼로는 사상 최대 규모다. 베이징 모터쇼에는 21개국의 1000여 개 자동차 제조업체와 부품 제조업체가 참여한다. 전시 기간 동안 약 100만 명의 방문객이 찾을 것으로 예상되고 있다. 모터쇼에는 모두 1451대의 차량이 전시된다. 이 중 세계 최초 공개 모델(월드 프리미어)은 181대다. 2년 전 모터쇼의 117대에 비해 대폭 늘어났다. 콘셉트카는 71대가 전시된다. 중국 최대 자동차 업체인 비야디(BYD, 比亞迪)는 9분 만에 완전 충전이 가능한 배터리를 선보였다. 해당 배터리를 장착한 차량은 한 번 충전으로 830㎞ 주행이 가능하다. 중국 업체인 체리 자동차는 50가지 이상의 모델을 전시한다. 특히 체리 자동차는 새로 개발한 서브 브랜드인 '쭝헝(縱橫)'이 처음으로 공개되었다. 쭝헝은 럭셔리 하이브리드 오프로드 차량 브랜드다. 지리(吉利)자동차는 산하 브랜드 제품들을 대거 전시했으며, 별도로 기술 전시 부스를 마련해 자율 주행 기술을 선보였다. 스마트카 솔루션을 개발하고 있는 화웨이도 부스를 만들어 20여 대의 차량을 전시했다. 화웨이는 창안 자동차, 둥펑 자동차, 베이징 자동차, 상하이 자동차, 광저우 자동차, 체리 자동차, 제일 자동차, 장화이 자동차 등 8대 국영 자동차 기업과 제휴하여 차량을 출시하고 있다. 이 밖에도 모터쇼에서는 현대차, 폭스바겐, 메르세데스-벤츠, BMW 등 글로벌 자동차 브랜드들도 총출동했다. 폭스바겐 그룹은 폭스바겐, 제타, 아우디를 포함해 총 4개 브랜드 산하 10개 모델을 선보인다. 특히 폭스바겐은 중국 전기차 업체 샤오펑과 협업해 개발한 ID.UNYX 모델의 첫선을 보였다. 폭스바겐 그룹은 올해 순수 전기차, 플러그인 하이브리드차 등 신에너지차(NEV) 20여 대를 출시하는 등 중국 시장 공략을 가속할 구상이다. 메르세데스-벤츠는 중국 자율 주행 기업 모멘타의 자율 주행 기술을 탑재한 신형 S클래스를 전시했다. 현대차는 이번 모터쇼에서 중국 시장에 출시할 아이오닉 전기차 양산 모델의 디자인 및 상품 정보를 처음 공개했다. 구매부터 유지 보수까지 전 과정을 아우르는 전기차 판매 및 서비스 방안도 발표했다. 24일 개막한 베이징모터쇼에서 샤오미의 부스에 취재진이 몰려있다. [사진=시나웨이보 캡처] ys1744@newspim.com 2026-04-24 15:27
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금연구역 내 모든 담배 사용 불가 [세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 24일부터 '연초의 잎'으로 만든 담배뿐 아니라 연초나 니코틴이 들어간 모든 제품이 담배로 규정돼 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 이날 보건복지부에 따르면, '담배사업법' 개정안 시행으로 '연초'나 '니코틴'뿐 아니라 '연초의 잎'에서 유래하지 않은 제품 역시 연초의 잎 소재 담배와 동일하게 담배에 포함된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배의 정의가 확대됨에 따라 담배 제조업자와 수입판매업자는 담뱃갑 포장지와 담배에 관한 광고에 경고 그림이나 경고문구 내용을 표기해야 한다. 또한 담배에 대한 광고는 잡지 등 정기간행물에 품종군별로 연 10회 이내·1회당 2쪽 이내로 게재해야 한다. 행사 후원, 소매점 내부, 국제항공기·국제여객선 내에만 제한적으로 허용된다. 여성과 청소년을 대상으로 하는 광고나 행사 후원은 금지된다. 광고에는 담배 품명, 종류, 특징을 알리는 것 외의 내용이나 흡연을 권장·유도하거나 여성이나 청소년을 묘사하는 내용 등을 모두 포함할 수 없다. 만일 담배에 가향 물질이 포함되는 경우 이를 표시하는 문구·그림·사진을 제품의 포장이나 광고에 사용할 수 없다. 건강경고 또는 광고에 대한 규제를 위반할 경우는 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금이 부과될 수 있다. 가향물질 표시 금지에 대한 규제를 위반할 경우는 500만원 이하의 과태료가 부과된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배 자동판매기는 '담배사업법'에 따라 설치장소나 거리기준 등 요건을 갖춰 소매인 지정을 받은 자만 설치할 수 있다. 담배 자동판매기는 18세 미만 출입금지 장소, 소매점 내부, 19세 미만인 자가 담배 자동판매기를 이용할 수 없는 흡연실에만 설치할 수 있다. 성인인증장치도 부착해야 한다. 담배에 대한 광고물은 소매점 외부에 광고내용이 보이게 전시 또는 부착할 수 없다. 담배 자동판매기 설치 기준을 위반하면 500만원, 성인인증장치 미부착은 300만원의 과태료가 부과된다. 흡연자는 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 금연구역에서 담배제품을 사용할 경우 10만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다. 한편, 복지부는 당초 지방자치단체의 담배 규제 사항을 점검·단속하려고 했으나 현장의 혼란을 막기 위해 오는 6월 23일까지 계도기간을 두기로 했다. 담배자판기 설치나 성인인증장치 부착 기준 준수 등을 집중적으로 안내한다. 복지부 관계자는 "재고가 소진될 때까지 다소 시간이 걸려 생산 제품에 새로 표시하는 것이 어려운 점을 고려했다"고 설명했다.  sdk1991@newspim.com 2026-04-24 09:40

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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