우상호 "지역·필수·공공의료 실질 지원책 마련할 것"

응급실 의사 인건비 지원, 공중보건의 우선 배정, 지역필수의사제 모집시 공단병원 포함 등 제안

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 우상호 더불어민주당 강원특별자치도지사 후보가 24일 오전 동해시 소재 근로복지공단 동해병원에서 근로복지공단의료노동조합 강원권역병원지부(동해, 태백, 정선)와 정책간담회를 가졌다. 이 자리에서 우 후보는 공공의료 강화를 위한 청사진을 밝혔다.

이날 노조 조합원들은 우 후보에 대한 지지 선언과 함께 334명의 지지서명 명단을 전달했다. 노조는 "우 후보는 지역 공공의료의 위상을 바로 세우고 의료 취약계층을 살필 적임자"라고 언급했다.

더불어민주당 우상호 도지사 예비후보와 이정학 동해시장 예비후보를 비롯한 자당 예비후보들이 동해병원 노조원들과 정책간담회를 갖고 공공의료 강화를 약속했다.[사진=우상호 선거사무소] 2026.04.24 onemoregive@newspim.com

우 후보는 보수 정권 시절 수익성 중심의 경영평가가 공공병원의 인력난과 서비스 저하를 초래했다고 강조하며 "근로복지공단 소속이라 하더라도, 공단병원에 대한 중앙정부 차원의 별도 지원이 필요하다"고 진단했다.

특히 그는 진폐 환자와 도민을 지켜온 의료진의 헌신에 감사의 뜻을 전하며 "더 이상 현장의 헌신만에 기대지 않고, 국가 차원의 대책과 함께 강원도만의 지역·필수·공공의료에 대한 종합적인 분석을 통해 실질적인 지원책을 마련할 것"이라고 말했다.

또한 노조 측은 정책간담회에서 병원 운영비 지원 기간 연장, 응급실 적자 보전 및 장비 보강, 응급실 의사 확충을 위한 인건비 지원, 공중보건의 우선 배정 및 지역필수의사제 모집 시 공단병원 포함 등을 제안했다. 우 후보는 지지선언 및 간담회 이후 응급실과 병동을 둘러보며 의료진과 환자들을 격려했다.

한편, 고용노동부 산하 근로복지공단 소속 공단병원은 진폐 재해자 요양과 지역 주민을 위한 필수·공공의료를 담당하고 있다. 그러나 탄광산업 사양화와 급속한 인구 감소로 환자가 줄어 병원 적자가 누적되고 있으며, 강원 지역의 의료 인력난은 더욱 심각하다. 현재 강원권에는 태백병원, 태백요양병원, 동해병원, 정선병원 등 4개의 공단병원이 운영되고 있다.

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