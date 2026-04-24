현대제철, 1분기 영업익 157억...전분기 대비 63.7% 감소

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1분기 매출액 5조7397억원...전분기대비 4.6% 증가

매출액 증가에도 환율·원자재 가격 상승에 영업익 감소

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대제철이 24일 공시를 통해 2026년 1분기 연결기준 매출액 5조7397억원, 영업이익 157억원을 기록했다고 밝혔다.

현대제철은 "제품 판매량 증가로 매출액은 전분기 대비 4.6% 증가했으나 환율과 원자재 가격 상승으로 영업이익이 전분기 대비 63.7% 감소했다"며 "2분기 이후 저가 수입 제품의 국내 유입 감소에 따른 시장 수급 개선과 주요 제품 가격 인상의 영향으로 영업이익이 차츰 반등할 전망"이라고 설명했다.

차입금 및 부채비율 증가에 대해서는 "미국 제철소 자본금 납입 등 미래 성장을 위한 투자 집행으로 일시적으로 증가한 것"이라고 덧붙였다.

어려운 경영 환경 속에서도 실적 선방을 한 현대제철은 올해 수익성 개선을 최우선 목표로 신수요 확보에 역량을 집중한다는 방침이다.

우선 국내외 전력 인프라 산업 성장에 발맞춰 신규 수요 확보 및 시장 선점에 나선다.

AI 투자 확대에 따라 증가하고 있는 데이터센터 건설용 철강재 시장을 겨냥해 규모별 표준 모델과 고객 맞춤형 모델 구축을 추진하고, 단순 개별 품목에서 판재-봉형강 제품 토탈 패키지 공급으로 마케팅 전략을 확장해 글로벌 시장을 집중 공략할 계획이다.

신재생에너지 보급 확대와 전력망 안정화에 따른 ESS 수요 확대에도 대응해 ESS 인클로저1)용 고성능 형강 개발 및 KS 인증을 완료하고, 북미 시장 저온 충격 형강 초도 물량을 공급하는 등 핵심 강재 기술력을 바탕으로 판매 확대에 나서고 있다.

또한 정부 주도 국내 전력망 인프라 구축에 맞춰 형강·후판 등 송전철탑 전 제품에 대한 대응 체계를 구축하고 송전철탑용 강재 수주를 확대하고 있다.

이와 함께 현대제철은 올해 전기로 운영 노하우와 고로 기술력을 결합한 세계 최초 전기로-고로 복합 프로세스를 본격 가동해 기존 자사 고로재 대비 탄소배출량이 20% 저감된 탄소저감 강판을 양산하고 있다.

이를 바탕으로 현재 주요 자동차 업체들에 탄소저감 강판을 공급하고 있으며 글로벌 판매 확대를 위한 강종 인증을 추가로 진행하는 등 탄소저감 시장을 선도할 계획이다.

현대제철 관계자는 "향후 전력 인프라 산업의 신규 수요를 선점하고 전기로-고로 복합프로세스를 통해 탄소저감 강재 수요에 적극 대응하며 수익성 개선을 이뤄낼 것"이라고 말했다.

y2kid@newspim.com