주가조작 합동대응단 '100명 체제'로 확대…불공정거래 엄정 대응

60명대 → 100명 확대 추진

금감원 조사4국 신설·2팀 체제 개편 등 조직 확대 본격화

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 금융당국이 주가조작 등 자본시장 불공정거래에 대응하기 위한 합동대응단 인력을 100명 수준으로 대폭 확대한다. 조사 인력 부족으로 적체된 사건이 늘어나자 조직을 키워 대응 속도와 수사 역량을 동시에 끌어올리겠다는 취지다.

24일 금융투자업계에 따르면 금융위원회·금융감독원·한국거래소로 구성된 주가조작 합동대응단은 현재 60명대인 인력을 약 100명 수준으로 확대하는 방안을 추진 중이다. 금융당국은 유관기관과 세부 인력 배치 및 운영 방식에 대한 협의를 진행하고 있다. 합동대응단은 지난해 9월 30여 명 규모로 출범한 이후 올해 1월 60명대로 한 차례 확대된 바 있다.

이승우 금융감독원 부원장보 겸 합동대응단장이 서울 영등포구 한국거래소에서 열린 주가조작 근절 합동대응단 현판식에서 발언하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

당국이 대응단 규모를 지속적으로 키우는 배경에는 빠르게 늘어나는 불공정거래 사건이 있다. 증시 상승과 함께 시세조종·미공개정보 이용·선행매매 등 각종 시장 교란 행위가 이어지고 있지만, 이를 담당할 조사 인력은 여전히 부족하다는 지적이 제기돼 왔다.

앞서 금융감독원은 지난 13일 조사4국을 신설하고 관련 인력을 합동대응단에 파견하는 등 조직 확대 작업에 착수했다. 기존 단일팀 체제였던 대응단도 2개 팀으로 재편되며 조사 기능을 강화했다. 금융위원회 역시 추가 인력 충원을 진행 중으로, 올 하반기 전체 충원 작업이 마무리될 예정이다.

시장에서는 대응단 확대가 불공정거래 억제 효과로 이어질지 주목하고 있다. 합동대응단은 출범 이후 1호(슈퍼리치 시세조종), 2호(증권사 고위 임원 미공개 중요정보 이용), 3호(언론사 기자 선행매매) 사건을 적발했다.

rkgml925@newspim.com