온코닉테라퓨틱스 자큐보, 인도네시아 진출…현지 제약사와 공급 계약

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덱사 메디카, 현지 허가·상업화 담당



[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 온코닉테라퓨틱스는 인도네시아 제약사 덱사 메디카와 위식도역류질환 치료제 '자큐보(성분명 자스타프라잔)'의 라이선스 및 공급 계약을 체결했다고 11일 밝혔다.

이번 계약에 따라 덱사 메디카는 인도네시아에서 자큐보의 품목허가와 상업화를 담당하며, 온코닉테라퓨틱스는 완제품 공급을 맡는다. 계약 규모와 세부 조건은 공개하지 않았다.

온코닉테라퓨틱스 연구소 전경 [사진=온코닉테라퓨틱스]

1969년 설립된 덱사 메디카는 종합병원과 약국, 보건소 등 현지 주요 의료기관 전반에 걸친 영업·유통망을 보유한 인도네시아 대표 제약사다.

특히 인도네시아 38개 주 전역을 연결하는 의약품 유통기업 메델라 포텐시아를 자회사로 두고 있으며, 해외 혁신 신약의 현지 허가와 유통 경험을 바탕으로 자큐보의 상업화를 추진할 예정이다.

회사는 덱사 메디카가 인도네시아 국민건강보험(JKN) 채널 내 위식도역류질환 치료 분야에서 높은 시장 영향력을 확보하고 있어 자큐보의 시장 확대에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

인도네시아는 약 2억8000만명의 인구를 보유한 세계 4위 인구 대국으로, 아세안 지역 내 최대 규모의 소화성궤양용제 시장을 형성하고 있다. 위식도역류질환(GERD) 치료제 시장은 연평균 약 6%의 성장세를 보이고 있으며, 경제 성장과 의료 접근성 개선, 건강보험 체계 확대 등에 따라 관련 치료제 수요가 증가하고 있다.

특히 기존 프로톤펌프억제제(PPI) 중심 치료에서 칼륨경쟁적 위산분비억제제(P-CAB) 계열 치료제로 시장이 확대될 전망이다.

온코닉테라퓨틱스는 현재 중국에서 자큐보 품목허가를 신청했으며 추가 적응증 확보를 위한 임상 3상을 진행 중이다. 최근에는 인도와 멕시코에서도 허가 신청을 완료하는 등 해외 시장 확대에 나서고 있다.

온코닉테라퓨틱스 관계자는 "인도네시아는 높은 성장 잠재력을 보유한 동남아시아 핵심 시장"이라며 "이번 계약을 통해 자큐보의 동남아 시장 진출 기반을 마련한 만큼 추가 라이선스 아웃 계약도 추진할 계획"이라고 말했다.

sykim@newspim.com