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온코닉테라퓨틱스 '자큐보', 멕시코 허가 신청…중남미 진출 본격화

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  • 온코닉테라퓨틱스가 9일 위식도역류질환 신약 자큐보의 멕시코 신약허가신청을 완료했다고 밝혔다.
  • 멕시코를 시작으로 중남미 19개국에서 허가를 추진하며, 현지 1위 제약사 라보라토리 샌퍼와 협력해 시장 공략을 본격화한다.
  • 자큐보는 국내에서 처방액이 빠르게 증가하고 있으며, 중국·인도·중남미로 진출이 확대되면서 마일스톤·로열티 수익이 본격화될 전망이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

신속심사제도로 기간 단축 전망

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 온코닉테라퓨틱스의 위식도역류질환 치료제 '자큐보'가 인도에 이어 멕시코에서도 허가 절차에 돌입하며 글로벌 시장 확대에 속도를 내고 있다. 

온코닉테라퓨틱스는 자체 개발 신약 자큐보(성분명 자스타프라잔)가 멕시코에서 미란성 위식도역류질환(GERD) 치료제로 신약허가신청(NDA)을 완료했다고 9일 밝혔다. 이번 허가 신청은 멕시코 파트너사인 라보라토리 샌퍼를 통해 진행됐다. 멕시코 내 신규 신속심사제도(abbreviated pathway)를 활용해 심사 기간이 기존보다 단축될 것으로 기대된다. 

온코닉테라퓨틱스 연구소 전경 [사진=온코닉테라퓨틱스]

멕시코는 브라질과 함께 중남미 의약품 시장을 대표하는 국가로 꼽힌다. 매운 음식과 커피 소비가 많은 식문화 특성상 위식도역류질환 유병률이 높아 관련 치료제 수요도 꾸준히 증가하고 있다. 이에 따라 글로벌 위식도역류질환 치료제 시장 가운데서도 성장 잠재력이 높은 지역으로 평가받는다.

온코닉테라퓨틱스는 이번 멕시코 허가 신청을 계기로 중남미 시장 공략을 본격화할 계획이다. 회사는 지난해 9월 라보라토리 샌퍼와 기술이전 계약을 체결하며 멕시코를 비롯해 아르헨티나, 칠레, 콜롬비아 등 중남미 19개국에 대한 권리를 이전했다. 현재 멕시코를 시작으로 나머지 18개 국가에서도 허가 절차를 준비 중이다.

1941년 설립된 라보라토리 샌퍼는 멕시코 전문의약품 시장 점유율 1위 기업으로, 중남미 19개국에 지사와 영업망을 보유하고 있다. 온코닉테라퓨틱스는 현지 파트너의 영업력을 기반으로 중남미 시장 진출 속도를 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

회사는 이번 허가 신청과 향후 제품 출시 과정에서 발생하는 마일스톤 수익이 올해 실적 개선에도 기여할 것으로 보고 있다. 중국과 인도, 중남미 시장 진출이 순차적으로 가시화되면서 향후 로열티 수익 역시 본격화될 전망이다.

자큐보는 국내 시장에서도 빠른 성장세를 이어가고 있다. 지난해 10월 출시 이후 올해 1분기 처방액 212억원을 기록했다. 유비스트 기준 4월 처방액은 85억원, 5월 처방액은 81억원으로 집계돼 2분기 처방액은 240억원을 넘어설 것으로 예상된다.

해외 진출도 속도를 내고 있다. 중국에서는 현지 파트너사 리브존제약을 통해 지난해 미란성 위식도역류질환 적응증 허가를 신청했으며, 지난달에는 추가 적응증 확보를 위한 임상 3상에도 진입했다. 인도에서는 최근 파트너사를 통해 임상 3상 성공과 품목허가 신청을 완료했다.

온코닉테라퓨틱스 관계자는 "자큐보는 국내에서 가장 빠르게 성장하고 있는 위식도역류질환 치료제로 출시 2년 만에 연간 처방액 1000억원 달성을 기대하고 있다"며 "해외 주요 시장에서도 개발과 상업화가 순조롭게 진행되고 있는 만큼 글로벌 시장에서 국산 신약의 성공 사례를 만들어 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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