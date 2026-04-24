경찰, 인터폴 DB 접근 확대…도피사범 검거·적색수배 신청 속도↑

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

경찰청, 국제공조포털시스템 고도화 사업 3개년 단위 추진

인터폴 데이터, 경찰청만 접근 가능...전국 수사관서·타 법 집행기관 대상 확대

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 앞으로 일선 경찰관서와 관세청, 해양경찰청 등도 인터폴(국제형사경찰기구) 데이터베이스(DB)를 직접 확인할 수 있게 된다. 경찰청을 거쳐야만 했던 절차를 줄이면서 인터폴 적색수배 신청, 도피사범 정보 수집 등 범죄 예방과 대응에 속도가 날 전망이다.

24일 경찰에 따르면 경찰청은 국제공조포털시스템 고도화 사업을 올해부터 3개년 단위로 추진한다. 경찰청 국제치안협력국을 거쳐야 했던 인터폴 DB 접근 권한을 현장 수사관과 다른 법 집행기관까지 확대하는 게 이번 사업 핵심이다.

경찰청 [사진=뉴스핌DB]

우선 올해 안에 전국 경찰 지역관서에서 인터폴 DB 접근할 수 있도록 시스템을 구축한다. 내년에는 법무부, 해경, 관세청 등 다른 법 집행기관에도 DB 접근 권한을 부여한다.

그동안 국제 범죄 수사를 할 때 상당한 시간이 필요했다. 예를 들어 일선 경찰서에서 피의자 인터폴 수배 여부를 확인하려면 경찰청에 공문을 보내 확인 받아야 한다. 적색수배 신청도 경찰청으로 공문을 보내면 검토 절차를 거쳐 최종 신청하게 된다. 다른 법 집행기관도 마찬가지다.

시스템이 구축될 경우 수사관서와 법 집행기관에서 신속히 피의자 적색수배 신청 및 조회할 수 있다. 범죄 피의자가 해외 도피할 경우 일선 수사관서에서 신속하게 적색수배를 신청해 도피를 막거나 범인 검거에 활용할 수 있다.

다른 법 집행기관에서 DB 활용도도 높아질 전망이다. DB에 있는 해상 변사·도난 사건 자료는 해경이, 마약 관련 정보는 세관에서 실시간으로 확보해 범죄 예방에 활용할 수 있다.

경찰 관계자는 "고도화 사업으로 범정부 차원 초국가적 공조 시스템을 만들고 통일된 업무 처리로 실무 편의를 제공할 수 있다"며 "국제공조와 국외도피사범 업무가 늘어나는데 데이터 접근을 확대해 업무 효율성도 높이는 목적도 있다"고 말했다.

krawjp@newspim.com