메드팩토 "MP2021, 건선 치료 전임상 결과 국제 학술지 게재"

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하반기 임상 1상 시험계획승인 신청 계획

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 메드팩토는 자사 신약 후보물질 'MP2021'의 건선 치료 관련 전임상 연구 결과가 국제 학술지 Inflammation Research 최신호에 게재됐다고 24일 밝혔다.

건선은 피부 각질세포의 과도한 증식과 면역세포 침윤, 만성 염증 반응이 특징인 질환으로 전 세계 인구의 약 2~3%가 앓고 있는 것으로 알려져 있다.

메드팩토의 'MP2021' 건선 치료 전임상 연구 결과가 국제학술지 인플라메이션 리서치 최신호에 게재됐다. [사진=메드팩토]

이번 연구는 메드팩토와 재단법인 길로가 공동으로 수행했으며, 동물 실험을 통해 'MP2021'의 표적 단백질인 TM4SF19가 건선 병리에서 핵심 역할을 한다는 점을 확인했다. 연구팀은 해당 단백질을 억제하는 방식으로 건선 치료 가능성을 제시했다.

연구 결과, 이미퀴모드(IMQ) 유도 건선 동물모델에서 TM4SF19 억제 시 대조군 대비 건선 중증도 지표(PASI) 점수가 39.1% 감소했고, 피부 비후 지표도 47.8% 낮아진 것으로 나타났다. 홍반과 면역세포 침윤 등 건선 유사 증상 역시 완화됐다.

주요 염증성 사이토카인인 IL-1β 수치는 55.1% 감소했으며, 건선 유발 신호인 IL-23 발현을 97.8% 차단하는 효과도 확인됐다.

메드팩토 관계자는 "MP2021은 현재 뼈 질환 및 비만 등 건강 노화(Healthy Aging) 치료제로 개발 중"이라며 "이번 연구는 해당 물질의 적응증 확장 가능성을 보여준 중요한 성과"라고 밝혔다.

회사는 올해 하반기 MP2021의 임상 1상 시험계획(IND) 승인을 신청할 계획이다. MP2021은 지난 2023년 국가신약개발사업단 과제로 선정돼 정부 지원을 받고 있다.

sykim@newspim.com