NH농협금융, 1분기 순익 8688억원...전년비 21.7%↑

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비은행·자본시장 계열사 호조, 수익 포트폴리오 개선

NIM 개선·선제적 리스크관리 등 자산건전성 유지

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = NH농협금융지주는 2026년 1분기 연결 기준 당기순이익 8688억원을 기록해 전년 동기(7140억원) 대비 21.7% 증가했다고 24일 밝혔다.

같은 기간 영업이익은 1조6096억원으로 25.2% 늘며 그룹 수익성이 크게 개선됐다. 이번 실적은 은행 이자이익의 견조한 성장과 함께 증권·자산운용 등 비은행 부문의 수익이 크게 확대된 데 힘입은 것이다.

NH농협은행 본점. (사진=NH농협은행)

이자이익은 가계대출 규제 강화와 '머니무브'로 성장 둔화 우려가 있었음에도, 핵심예금 확대와 기업여신 중심의 포트폴리오 재편을 통해 순이자마진(NIM)을 1.67%(2025년 말)에서 1.75%(2026년 3월 말)로 끌어올리며 전년 동기 대비 7.3% 증가한 2조2143억원을 기록했다.

기업여신은 1년 새 6.1% 성장해 기업금융 중심의 영업 전략이 실적 개선에 기여했다. 비이자이익은 자본시장 활성화와 자산운용자산(AUM) 확대 효과로 9036억원을 달성해 전년 동기 대비 51.3% 급증했다.

이 중 수수료이익은 7637억원으로 60.5%, 유가증권·외환 등 이익은 4425억원으로 32.7% 늘어나며 그룹 수익 구조 다변화를 이끌었다.

계열사별로는 NH농협은행이 5577억원의 순이익을 거두며 그룹 실적의 중심을 유지한 가운데, NH투자증권이 4757억원으로 전년 동기 대비 128.5% 증가해 자본시장 부문 실적을 견인했다.

NH아만디 자산운용도 174억원의 순이익으로 117.5% 성장하며 자산운용 부문의 호조를 나타냈다. NH농협생명과 NH농협손해보험은 합산 671억원을 기록했고, 캐피탈·저축은행 등 기타 비은행 계열사들도 전반적으로 흑자를 시현해 전 계열사 고른 실적 개선이 이뤄졌다.

수익성 지표도 개선됐다. 실적 증가에 힘입어 자산수익률(ROA)과 자기자본이익률(ROE)은 각각 0.78%, 11.85%를 기록하며 전년 말 대비 상승했다(농업지원사업비 차감 전 기준). 동시에 선제적인 리스크관리로 자산건전성은 업계 최고 수준을 유지했다.

3월말 기준 고정이하여신비율은 0.65%, 대손충당금적립률은 156.54%로, 시장 변동성과 글로벌 지정학적 리스크 확대 속에서도 손실흡수능력을 강화했다는 설명이다.

NH농협금융은 실적 성장과 함께 사회적 책임 이행에도 속도를 내고 있다. 1분기 중 농업인·농촌 지원을 위한 농업지원사업비 1732억원, 취약계층·지역 소외계층 등을 위한 사회공헌금 599억원을 집행하며 범농협 그룹의 설립 목적과 사회적 역할을 강조했다.

지난 1월 출범한 '농협금융 생산적금융 특별위원회'를 통해 출범 3개월 만에 생산적·포용금융 자금 7조5000억원을 공급했고, 4월 14일에는 경남 창원에 동남권 '해양·항공·방위산업 종합지원센터'를 열어 향후 5년간 10조원 규모의 종합금융서비스 제공 계획도 내놓았다.

NH농협금융 관계자는 "전국 1,200여 개 사무소 네트워크를 기반으로 지역밀착형 포용금융 모델을 추진하는 한편, 은행·증권·보험·캐피탈 등 계열사 협업을 강화해 생산적·포용적 금융을 본격화하겠다"고 밝혔다.

peterbreak22@newspim.com