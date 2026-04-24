아우디 공식딜러 위본모터스, 5월 고객 감사 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 위본모터스가 24일 25일부터 29일까지 분당·동탄·안양 전시장에서 고객 감사 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
- A6 e-tron·Q4 e-tron 계약 후 5월 출고 고객 대상 럭키드로우를 실시하며 LG 스탠바이미 등 상품을 제공한다.
- '아우디 벤처' 캠페인을 운영해 4개 테마 존에서 기술·디자인 체험과 키카드 찾기 활동을 펼친다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 아우디 공식딜러 위본모터스가 4월 25일부터 5월 29일까지 분당, 동탄, 안양 전시장에서 고객 감사 이벤트를 진행한다고 24일 밝혔다.
A6 e-tron, Q4 e-tron 등 순수 전기차를 계약하고 5월 내 출고를 완료한 고객을 대상으로 럭키드로우를 실시한다. 당첨 상품은 LG 스탠바이미 Go(1명), 아우디 정품 더플백(2명), 방향제(30명)이며, 당첨자는 6월 5일 개별 안내된다.
동시에 브랜드 캠페인 '아우디 벤처'를 전시장에서 운영한다. 고객이 전시장을 탐험하듯 경험하며 아우디의 기술과 디자인을 체험하도록 기획했다.
전시장은 'Tech & Innovation', 'Efficiency', 'Design', 'Performance' 등 4개 테마 존으로 구성된다. 각 존에는 테마를 반영한 차량이 배치되며, 방문 고객은 차량 내부에 숨겨진 키카드를 찾으며 자연스럽게 차량을 경험할 수 있다.
위본모터스는 2004년부터 아우디 공식딜러로 경기도에 3개 전시장과 3개 서비스센터, 1개 인증중고사업부를 운영 중이다. 분당과 동탄 전시장은 국내 최대 규모의 복합전시장으로 신차전시장과 서비스센터, 인증중고사업부가 통합 운영되고 있다.
y2kid@newspim.com