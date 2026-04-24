마이스터모터스, 폭스바겐 딜러 어워드 서비스 부문 최우수

AI 핵심 요약beta
- 마이스터모터스가 9일 폭스바겐 딜러 어워드에서 서비스 부문 최우수 딜러사로 선정됐다.
- AS 품질과 고객 만족도 평가로 수상했으며 구로 천왕 지점도 경정비 부문 최우수 받았다.
- 이기준 대표는 임직원 노력 인정이라며 정비 품질 높여 고객 신뢰 기준 만들겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 폭스바겐 공식딜러 마이스터모터스가 '2026 폭스바겐 딜러 어워드'에서 서비스 부문 최우수 딜러사로 선정됐다.
지난 4월 9일 서울 남산 반얀트리 클럽 & 스파에서 열린 시상식에는 전국 5개 딜러사 임직원 약 150명과 폭스바겐코리아 관계자가 참석했다. 올해부터 기존 세일즈 중심의 시상에 서비스 부문을 통합한 형태로 확대했으며, 총 24개 부문에서 150여 명을 시상했다.
마이스터모터스는 AS 서비스 품질, 역량, 고객 만족도 등을 종합 평가해 최우수 서비스 딜러사로 선정됐다. 구로 천왕 지점도 최우수 경정비 서비스센터 부문에서 수상했다. 또한 10년 이상 근속한 서비스 직원 19명이 장기 근속 표창장을 받았다.
마이스터모터스 이기준 대표는 "이번 수상은 고객 중심의 애프터 서비스 품질을 높이기 위한 임직원들의 노력이 인정받은 결과"라며 "정비 품질과 서비스 프로세스의 완성도를 높여 고객이 신뢰할 수 있는 기준을 만들어 나가겠다"고 말했다.
마이스터모터스는 2006년 설립돼 서울과 경인권에서 전시장 3개소, 서비스센터 5개소, 인증중고차 사업부를 운영 중이다.
y2kid@newspim.com