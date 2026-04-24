IBK기업은행, 중소기업·소상공인 AI 활용 교육 지원 위해 1억원 기부

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행이 23일 중소상공인희망재단에 AI 교육 기부금 1억원을 전달했다.
- 중소기업·소상공인 디지털 격차 완화를 위한 실무 중심 AI 교육 지원이다.
- '중소상공인 AX아카데미'에 마케팅·콘텐츠·데이터 등 과정으로 활용된다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = IBK기업은행은 지난 23일 중소기업 근로자와 소상공인의 AI(인공지능) 활용 교육 지원을 위해 중소상공인희망재단에 기부금 1억원을 전달했다고 24일 밝혔다.
이번 지원은 AI 활용에 상대적으로 어려움을 겪는 중소기업과 소상공인의 디지털 전환 격차를 완화하기 위해 마련했다. 특히 현장에서 바로 활용할 수 있는 실무 중심 교육에 초점을 맞췄다.
기부금은 중소상공인희망재단이 운영하는 '중소상공인 AX아카데미' 프로그램에 활용될 예정이다. 교육과정은 생성형 AI를 활용한 ▲마케팅 기획 및 실습 ▲콘텐츠 제작 ▲데이터 분석 ▲디지털 커머스 판매 등 경영과 업무에 즉시 적용할 수 있는 내용으로 구성됐다.
기업은행 관계자는 "AI 활용이 기업 경쟁력을 좌우하는 환경에서 이번 교육이 중소기업과 소상공인의 AI 전환을 앞당기는 계기가 되길 기대한다"며 "앞으로도 국책은행으로서 현장 수요를 반영한 지원을 강화하고 중소기업과 소상공인의 AI 경쟁력 제고를 지속적으로 뒷받침하겠다"고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com