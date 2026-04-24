급식으로 K푸드 넓힌다…아워홈, 베트남서 B2B 수출 플랫폼 구축

AI 핵심 요약beta
- 아워홈이 24일 베트남에서 aT와 K푸드 확산 협력했다.
- 박닌 한화비전 구내식당서 K-푸드 데이 열고 삼계탕 등 제공했다.
- MOU 체결로 단체급식 통해 한식 메뉴 확대하고 유통 연결한다.
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삼계탕 등 한식 특식 제공…급식→유통으로 이어지는 구조 구축 추진
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 아워홈이 한국농수산식품유통공사와 손잡고 베트남에서 단체급식 채널을 활용한 K푸드 확산에 나섰다. 대규모 급식을 기반으로 한식 경험을 확대하고 이를 현지 유통으로 연결하는 'B2B 수출 플랫폼' 구축 전략으로 풀이된다.
24일 아워홈은 전날 베트남 박닌에 위치한 한화비전 구내식당에서 'K-푸드 데이' 행사를 열고 현지 근로자를 대상으로 한식 특식을 제공했다고 밝혔다. 이번 행사는 한국 식재료와 식문화에 대한 인지도를 높이고, 단체급식 기반의 해외 유통 판로를 확대하기 위해 마련됐다.
행사에서는 삼계탕과 잡채, 오이무침, 배추김치, 참외, 유자차 등 한식 메뉴가 제공됐다. 특히 삼계탕은 인삼 등 현지 조달이 가능한 식재료를 활용해 구성, 한국 보양식 문화를 자연스럽게 전달하는 데 초점을 맞췄다.
행사에 앞서 아워홈 베트남법인과 aT 아세안 지역본부는 베트남 수출 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 양측은 단체급식 사업장을 활용해 한국 농식품 홍보 및 체험 행사 공동 운영, 메뉴 개발, 식자재 유통 정보 교환, ESG 기반 식문화 확산 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.
이에 따라 아워홈은 베트남 내 급식 사업장에서 한식 메뉴를 지속적으로 운영하고 체험 기회를 확대할 계획이다. aT는 수출 유망 농식품 발굴과 식재 공급을 지원하며 현지 유통 확대를 뒷받침한다.
아워홈 관계자는 "단체급식은 대규모 소비자에게 한국 식품을 경험하게 할 수 있는 가장 효율적인 플랫폼"이라며 "베트남을 비롯한 해외 사업장에서 한식 메뉴 편성을 확대하고, 급식에서 유통으로 이어지는 선순환 구조를 구축해 나갈 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com