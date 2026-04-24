카카오, 광고 컨퍼런스 성료...AI 광고 플랫폼 확대

AI 핵심 요약beta
- 카카오가 23일 광고컨퍼런스를 열고 통합 광고 플랫폼 전략을 공개했다.
- AI로 캠페인 기획부터 소재 운영까지 자동화해 광고 효율을 높였다.
- 이용자 동의 데이터 활용으로 신뢰 환경을 구축하고 광고주와 성장한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오가 23일 광고컨퍼런스를 열고 메시지 디스플레이, 커머스 등을 연결하는 통합 광고 플랫폼 전략을 공개했다.
약 1000명이 참석해 한 이번 행사에서 카카오는 캠페인 기획부터 타겟 설정, 소재 운영까지 전 과정을 인공지능(AI)으로 자동화해 광고 운영 효율을 높이는 방안을 제시했다.
카카오는 메시지 광고를 통한 구매 전환 사례와 디스플레이·커머스 광고 연계를 통한 이용자 행동 기반 타겟팅 사례 등을 소개했다. 카카오톡 일상 경험과 자연스럽게 연결되는 광고를 기반으로 효율성을 높일 수 있다는 설명이다.
카카오는 이용자 동의 기반 데이터 활용을 중심으로 안정적인 광고 운영 방향을 강조했다. 광고성 정보 수신 동의를 기반으로 메시지를 전달하고 이용자 선택권을 고려한 광고 노출 방식으로 신뢰할 수 있는 환경을 구축한다는 방침이다.
전현수 카카오 성과리더는 "이번 컨퍼런스를 통해 카카오 광고의 확장 방향과 기술 기반 경쟁력을 공유했다"라며 "AI 기반 광고 기술과 이용자 신뢰를 바탕으로 광고주와 함께 성장할 수 있는 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.
origin@newspim.com