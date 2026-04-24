에어프레미아, 워싱턴D.C. 취항…미주 동서부 네트워크 완성

AI 핵심 요약beta
- 에어프레미아가 24일 인천~워싱턴D.C. 노선에 신규 취항했다.
- 31년 만에 국적 항공사의 워싱턴D.C. 노선 추가 취항이다.
- 주 4회 운항하며 와이드 프리미엄 서비스를 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 에어프레미아가 24일 인천~워싱턴D.C. 노선에 신규 취항했다. 국적 항공사의 워싱턴D.C. 노선 추가 취항은 31년 만이다.
에어프레미아는 이날 오전 인천국제공항 제1터미널에서 취항식을 열고 첫 정기편을 운항했다. 이번 취항으로 미주 서부의 로스앤젤레스, 샌프란시스코와 하와이 호놀룰루, 동부의 뉴욕에 이어 워싱턴D.C.까지 연결하는 미주 네트워크를 구축했다.
인천~워싱턴D.C. 덜레스 노선은 주 4회(월·수·금·일) 운항된다. 인천에서 오전 10시에 출발해 현지시간 오전 10시50분에 도착하며, 귀국편은 현지시간 오후 1시20분 출발해 다음 날 오후 5시45분 인천에 도착한다. 이 노선은 에어프레미아 취항 노선 중 가장 긴 비행거리다.
에어프레미아는 이 노선에 '와이드 프리미엄' 서비스를 제공한다. 42~46인치 좌석 간격과 20인치 좌석 너비를 기반으로 프리미엄급 편안함을 제공하는 서비스 콘셉트다. 전 좌석 개인 모니터와 기내 서비스를 통해 장거리 비행의 만족도를 높였다.
syu@newspim.com