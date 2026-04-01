에어프레미아, 매출 6000억 눈앞...4년 만에 11배 성장

엔진 수급·정비 비용 부담에 321억 영업손실
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 에어프레미아가 지난해 매출 5936억원을 기록하며 역대 최대 실적을 달성했다.
에어프레미아는 지난해 별도 기준 매출이 5936억원으로, 전년(4916억원) 대비 약 21% 증가했다고 1일 밝혔다.
매출은 지난 2023년 3751억원, 2024년 4916억원에 이어 처음으로 5000억원을 넘어섰다.
지난 2022년 매출 532억원에서 4년 만에 약 11배 성장했다. 최근 4년간 연평균 매출 성장률(CAGR)은 약 123%다.
매출 성장은 장거리 중심 여객 사업과 화물·부가사업을 결합한 하이브리드 수익 구조가 견인했다.
다만 글로벌 공급망 불안으로 항공기 엔진 수급과 기재 도입 일정에 차질이 발생했다. 항공기 운용과 정비 투자 비용이 증가하면서 321억원의 영업손실을 기록했다.
주요 미주 노선 수요 둔화도 실적에 영향을 미쳤다.
에어프레미아는 운항 안정성 확보를 위한 투자를 확대하고 있다. 예비 엔진을 총 4대로 늘리고 해외 주요 기업과 정비 계약을 체결했다.
지난해 3월과 6월, 12월 항공기 3대를 도입하며 기단을 기존 6대에서 9대로 확대했다. 이를 기반으로 안정적인 운항 체계를 구축할 계획이다.
박광은 에어프레미아 경영전략본부장은 "지난해 기단 확대와 대외 환경 변화가 겹친 시기였지만 매출 성장 흐름을 이어갔다"며 "유가와 환율 등 불확실성이 지속되는 만큼 운항 안정성과 수익 구조 개선에 집중해 안정적인 사업 기반을 구축하겠다"고 말했다.
syu@newspim.com