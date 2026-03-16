에어프레미아, 좌석 줄이고 간격 넓혔다…기내 공간 확대

이코노미 좌석 간격 31→33인치

좌석 수 344석→326석 조정

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 에어프레미아가 좌석 수를 줄이고 좌석 간격을 넓히는 방식으로 기내 공간 개선에 나섰다.

에어프레미아는 HL8701 항공기 이코노미 좌석 간격을 기존 31인치에서 33인치로 확대했다고 16일 밝혔다. 좌석 간격 조정에 따라 총 좌석 수는 344석에서 326석으로 18석 줄었다.

항공업계는 보통 좌석 수 확대에 초점을 둔다. 수익성 확보 목적이다. 에어프레미아는 좌석 공간 확대에 무게를 뒀다. 탑승 편의 개선을 우선 고려했다.

HL8701 항공기는 좌석 조정 작업을 마치고 16일부터 운항에 투입한다.

[사진=에어프레미아]

에어프레미아는 장거리 노선 이용객 편의 개선 작업을 이어가고 있다. 지난 2024년 좌석 조정을 진행해 338석으로 운영하던 항공기 2대 좌석을 320석으로 줄였다.

현재 344석 항공기 좌석 조정 작업도 진행 중이다. 연내 모든 항공기 이코노미 좌석 간격을 33인치 이상으로 확대할 계획이다.

에어프레미아는 현재 항공기 9대를 운영한다. 좌석 구성은 309석 3대, 320석 2대, 326석 2대, 344석 2대다. 344석 항공기를 제외한 기체는 이코노미 좌석 간격이 33인치 이상이다.

이번 좌석 조정과 함께 기내 카펫도 교체했다.

에어프레미아 관계자는 "장거리 노선을 이용하는 고객들이 보다 편안하게 여행할 수 있도록 좌석 공간과 기내 환경 개선을 지속적으로 추진하고 있다"며 "고객 경험을 높일 수 있는 다양한 서비스 개선을 이어가겠다"고 말했다.

syu@newspim.com