에어프레미아, 화물 홈페이지 리뉴얼…예약·추적 통합

AI 핵심 요약beta
- 에어프레미아가 22일 화물 전용 홈페이지를 리뉴얼했다.
- 고객이 예약·조회·추적을 한 곳에서 처리할 수 있다.
- 1분기 순화물 수송량 1만535톤으로 83% 증가했다.
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[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 에어프레미아는 화물 전용 홈페이지를 전면 리뉴얼했다고 22일 밝혔다.
고객이 화물 예약부터 조회, 운송 추적까지 한 곳에서 처리할 수 있는 통합 플랫폼을 구축했다. 새 홈페이지는 웹과 모바일에서 실시간 화물 예약, 예약 내역 조회 및 변경, 운송 단계별 추적 기능을 제공한다. 고객은 화물 운송 전 과정의 현황을 직관적으로 파악할 수 있다.
이 서비스는 글로벌 항공화물 시스템인 아이카고(iCargo) API와 실시간으로 연동돼 화물 정보의 정확도를 높였다. 예약부터 운송까지 전 과정의 신뢰성과 대응 속도를 강화했다.
에어프레미아는 현재 LA, 뉴욕, 샌프란시스코, 호놀룰루, 방콕, 나리타, 다낭, 홍콩 등 8개 노선을 직항으로 운항 중이며, 인터라인 네트워크를 통해 약 100개 노선으로 화물 운송 범위를 확대하고 있다.
올해 1분기 에어프레미아의 순화물 수송량은 1만535톤으로, 전년 동기(5751톤) 대비 83% 증가했다. 양대 국적사와 화물전문 항공사를 제치고 수송량 1위를 기록했다.
syu@newspim.com