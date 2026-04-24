네이버플러스, GS칼텍스 제휴…리터당 100원 적립

AI 핵심 요약beta
- 네이버는 24일 네이버플러스 제휴사로 GS칼텍스를 추가했다.
- 23일부터 GS칼텍스 주유 시 리터당 네이버페이 포인트 100원을 적립한다.
- 멤버십패스에 네이버페이 QR 기능을 처음 도입해 혜택을 확대했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버는 유료 멤버십 서비스 '네이버플러스'의 제휴사로 GS칼텍스를 추가했다고 24일 밝혔다.
지난 23일부터 네이버플러스 사용자는 전국 GS칼텍스 주유소에서 주유할 때 리터당 네이버페이 포인트 100원을 적립받는다.
월 최대 5000포인트까지 적립 가능하다. GS칼텍스 에너지플러스 앱에서 네이버플러스를 연동한 후 주유소에서 네이버페이 QR로 결제하면 자동 적립된다.
네이버플러스는 기존 우버, 쏘카에 이어 지난 1월 에어로케이항공까지 제휴를 확대했다.
이번 제휴를 계기로 네이버는 멤버십 혜택 인증 서비스인 '멤버십패스'에 네이버페이 QR 기능을 처음 도입했다. 멤버십패스는 영화관, 편의점, 면세점 등 제휴처의 할인과 쿠폰, 등급 업그레이드 등의 혜택을 QR 기반으로 제공한다. 사용자는 할인 혜택 확인부터 현장 결제까지 한 번에 진행할 수 있다.
정한나 네이버멤버십 리더는 "최근 유가 상승으로 주유비 부담이 커진 만큼 멤버십 사용자들이 일상에서 체감할 수 있는 혜택을 넓히고자 GS칼텍스와 제휴를 맺게 됐다"며 "앞으로도 네이버 멤버십은 온∙오프라인을 아우르는 혜택을 제공해 없어서는 안되는 생활필수재로 인식될 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.
네이버플러스는 월 4900원(연간 이용권 월 3900원)의 구독료로 쇼핑과 예약 결제 시 포인트 최대 5% 적립, 매월 넷플릭스·스포티파이·MS PC게임패스·네이버웹툰 및 시리즈 쿠키 중 하나를 선택할 수 있는 콘텐츠 선택권을 제공한다.
모든 사용자에게는 MYBOX 80기가와 배달, 편의점 등 생활 혜택도 함께 제공된다.
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