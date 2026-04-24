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벤츠 코리아, E-클래스 신규 트림 'E 200 익스클루시브' 출시...7660만원

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  • 메르세데스-벤츠 코리아가 24일 E-클래스 신규 트림 E 200 익스클루시브를 출시했다.
  • E 200 아방가르드를 대체하며 엔트리 라인업을 E 200 익스클루시브와 AMG 라인으로 재구성했다.
  • 204ps 가솔린 엔진과 마일드 하이브리드 시스템을 장착해 7660만원에 판매한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

차량 내외부에 '익스클루시브' 디자인 적용
고급스럽고 모던한 이미지 부각
3세대 MBUX 인포테인먼트 시스템 통해 '티맵 오토' 적용

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 메르세데스-벤츠 코리아가 비즈니스 세단 '메르세데스-벤츠 E-클래스'의 신규 트림인 'E 200 익스클루시브(EXCLUSIVE)'를 출시하며, E-클래스 엔트리 라인업을 새롭게 구성한다고 24일 밝혔다.

메르세데스-벤츠 E-클래스는 75년 이상의 역사를 통해 비즈니스 세단 세그먼트에서 독보적인 위치를 구축한 모델이다. 특히 국내 시장에서는 2014년부터 2024년까지 11년 연속 수입차 베스트셀링 모델에 오르고, 2025년에는 수입차 내연기관 모델 중 판매 1위를 기록하는 등 고객들의 지속적인 신뢰를 바탕으로 비즈니스 세단 시장에서 리더십을 발휘하고 있다.

메르세데스-벤츠 E 200 익스클루시브 [사진=메르세데스-벤츠 코리아]

이번에 선보이는 'E 200 익스클루시브'는 기존 라인업에서 'E 200 아방가르드'를 대체하는 모델이다. 이를 통해 E-클래스 엔트리급 라인업은 ▲E 200 익스클루시브 ▲E 200 AMG 라인 두 가지로 운영되며, 현재 기준 ▲E 220 d 4MATIC 익스클루시브 ▲E 300 4MATIC 익스클루시브 ▲E 300 4MATIC AMG 라인 ▲E 350 e 4MATIC 익스클루시브 ▲E 450 4MATIC AMG 라인 ▲E 450 4MATIC 익스클루시브를 포함 E-클래스는 총 8가지 트림이 제공된다.

'E 200 익스클루시브'는 차량 내외부에 고급스러운 느낌을 강조한 '익스클루시브' 디자인을 적용한 점이 가장 큰 특징이다. 이에, 라디에이터 그릴의 3개 수평 트윈 루브르와 보닛 위 수직형 엠블럼이 우아한 외관을 완성한다. 여기에 블랙 루프라이너와 18인치 5트윈 스포크 알로이 휠을 더해 모던한 이미지를 부각했다. 차량 내부에는 통카 브라운 및 블랙 컬러의 시트를 적용했다.

차량은 4기통 가솔린 엔진을 장착해 최대 출력 204ps, 최대 토크 32.6 kgf.m을 제공한다. 여기에 48V 마일드 하이브리드 시스템을 탑재, 2세대 통합 스타터 제너레이터를 통해 엔진에 추가적인 전기를 공급해 가속 시 최대 17kW의 힘을 추가 제공하며, 신속하고 부드러운 엔진 시동을 돕는다. 또한, 차량은 저공해차량 2종 인증을 획득해 혼잡 통행료 및 공영주차장 주차요금 감면 등의 혜택을 받을 수 있다.

메르세데스-벤츠 E 200 익스클루시브 인테리어 [사진=메르세데스-벤츠 코리아]

'E 200 익스클루시브'에는 11세대 E-클래스의 첨단 디지털 요소를 그대로 반영해, 3세대 MBUX 인포테인먼트 시스템에 맞춤 설계된 ▲'티맵 오토'가 적용됐으며 이와 연동된 ▲헤드업 디스플레이 및 ▲MBUX 증강 현실 내비게이션 등을 이용할 수 있다.

이 외에도, ▲무선 애플 카플레이 및 안드로이드 오토 ▲앞좌석 무선 충전 ▲파노라믹 선루프 ▲앞좌석 열선 및 통풍 시트 ▲뒷좌석 열선 시트, ▲열선 스티어링 휠, ▲핸즈 프리 액세스, ▲전동 트렁크 등 국내 고객들이 선호하는 옵션들을 기본으로 제공한다.

'E 200 익스클루시브'의 가격은 7660만원(부가세 포함 및 개소세 인하분 반영)이다. 차량에 대한 보다 자세한 사항은 전국 메르세데스-벤츠 코리아 65개 공식 전시장을 통해 확인할 수 있다.

 

y2kid@newspim.com

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SK하이닉스 '과열 vs 추가 랠리' 갈림길 [서울=뉴스핌] 이나영 기자= SK하이닉스가 사상 최대 실적을 발표한 가운데, 시장의 관심이 실적 자체를 넘어 향후 주가 흐름으로 빠르게 이동하고 있다. 이달 들어 약 37%에 육박하는 상승세를 이어온 만큼, 이번 실적이 추가 상승으로 이어질지 여부가 핵심 변수로 떠오른 모습이다. 24일 한국거래소에 따르면 SK하이닉스는 전날 장중 126만7000원까지 오르며 신고가를 경신한 뒤, 0.16% 오른 122만5000원에 거래를 마쳤다. 이달 1일 89만3000원이던 주가는 약 37.1% 상승하며 단기간 가파른 오름세를 나타냈다. 이번 실적은 매출과 수익성 측면에서 모두 시장 기대를 뒷받침하는 수준으로 평가된다. SK하이닉스는 1분기 매출 52조5763억원, 영업이익 37조6103억원, 순이익 40조3459억원을 기록했다. 분기 매출이 50조원을 넘어선 것은 처음이며, 영업이익률은 72%로 창사 이래 최고치를 경신했다. 전년 동기 대비 영업이익은 405% 증가하며 실적 성장세가 뚜렷하게 확인됐다. 다만 이날 주가는 하락 출발한 뒤 장중 등락을 거듭하다가 강보합으로 마감하며, 실적 발표 직후 상승 흐름이 곧바로 이어지지는 않는 모습을 보였다. 이는 시장의 기대가 이미 실적 수치 이상으로 선반영돼 있었던 영향으로 분석된다. 실제로 SK하이닉스 주가는 연초 60만원대 중반에서 출발해 90만원대를 거쳐 120만원대까지 올라서는 등 올해 들어 뚜렷한 상승 추세를 이어왔다.  실적 발표 전 삼성증권은 영업이익 40조2090억원을, KB증권은 40조830억원을 예상하는 등 주요 증권사들은 40조원대 이익을 전망해왔다. 키움증권과 흥국증권 역시 유사한 수준의 추정치를 제시했다. 실제 실적은 시장 예상 범위 내에서 확인됐지만, 주가 측면에서는 이미 반영된 기대를 점검하는 흐름이 나타난 것으로 해석된다. 김지현 다올투자증권 연구원은 "4월 이후 코스피가 약 27% 상승하는 과정에서 협상 기대감과 반도체 실적 모멘텀이 상당 부분 선반영됐다"고 분석했다. 이를 단순 조정으로 보기보다 상승 이후 흐름을 점검하는 과정으로 해석하는 시각도 적지 않다. 김선우 메리츠증권 연구원은 "1분기 실적은 사상 최대 수준으로 시장 기대에 부합했다"며 "본격적인 이익 증가는 2분기부터 나타날 것"이라고 말했다. 중장기 성장 스토리는 여전히 유효하다는 평가다. SK하이닉스는 실적 발표 콘퍼런스콜에서 인공지능(AI) 수요가 대형 모델 학습 중심에서 실시간 추론 중심으로 확대되고 있으며, 이에 따라 디램(DRAM)과 낸드(NAND) 전반에서 수요 기반이 넓어지고 있다고 밝혔다. 특히 향후 3년간 HBM 수요가 자사 생산능력을 상회할 것으로 전망하며 공급 제약 환경이 이어질 가능성을 시사했다. 증권가의 눈높이도 빠르게 높아지고 있다. DS투자증권 130만원, LS증권 150만원, 하나증권 160만원, 메리츠증권 170만원, 삼성증권과 IBK투자증권 180만원, KB증권 190만원, SK증권 200만원 수준까지 목표주가가 제시됐다. 현재 주가 대비 추가 상승 여력을 열어두고 있다는 평가다. 시장에서는 이번 사이클을 구조적인 변화 흐름으로 보고 있다. 김동원 KB증권 리서치본부장은 "서버 DRAM과 기업용 SSD 수요 증가로 메모리 가격 상승이 이어지면서 실적 추정치 상향 가능성이 높다"고 전망했다. 이종욱 삼성증권 연구원은 "메모리 산업이 가격 중심 경기민감 산업에서 품질 중심 인프라 비즈니스로 전환되고 있다"며 "중장기 호황과 주주환원 정책이 맞물리며 추가적인 주가 상승 여력이 존재한다"고 분석했다. 밸류에이션 재평가 기대도 이어지고 있다. 미국 주식예탁증서(ADR) 상장 추진 역시 기업가치 상승 요인으로 거론된다. 회사는 최근 미국 증권거래위원회(SEC)에 ADR 상장을 위한 신청서를 제출했으며, 올해 하반기를 목표로 관련 절차를 진행 중이다. 이를 통해 글로벌 투자자 접근성을 확대하고 투자 재원 확보에 나선다는 전략이다.  SK하이닉스의 이번 실적은 향후 주가 흐름을 가늠할 기준으로 작용할 전망이다. 단기적으로는 상승분을 점검하는 흐름이 이어질 수 있지만, 이익 성장 사이클이 지속될 경우 추가 상승 여력도 여전히 유효하다는 분석이다. nylee54@newspim.com 2026-04-24 07:54

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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