코오롱바이오텍, '바이오 코리아 2026'서 CDMO 경쟁력 알린다

AI 핵심 요약beta
- 코오롱바이오텍은 24일 바이오 코리아 2026에 28일부터 참가해 고객 발굴한다.
- 단독 부스에서 CDMO 전주기 서비스와 임상 맞춤형 기술을 소개한다.
- 첨단 바이오 분야 경험으로 국내외 파트너십 구축을 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 코오롱생명과학 자회사 코오롱바이오텍은 오는 28일부터 30일까지 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 바이오 코리아 2026에 참가해 신규 고객사 발굴과 협력 기회 확대에 나선다고 24일 밝혔다.
코오롱바이오텍은 행사 기간 단독 부스를 운영하며 위탁개발생산(CDMO) 전문성을 집중적으로 소개할 계획이다. 초기 개발부터 임상, 상업 생산까지 이어지는 전주기(End-to-End) 서비스 역량을 강조해 고객사 접점을 확대한다는 전략이다.
특히 '임상 단계별 맞춤형 서비스'를 핵심으로 내세운다. 초기 임상 단계 기업에는 상업 공급 경험을 기반으로 공정 개발과 우수의약품 제조·품질관리 기준(GMP) 최적화 서비스를 제공한다. 후기 임상 및 상업화 단계 기업에는 '2D 자동화 폐쇄 플랫폼(2D Automated Closed Platform)' 기술을 제안해 오염 위험을 최소화하면서 고품질·고수율 생산을 지원한다.
우수 파이프라인을 보유한 국내외 바이오 기업과의 중장기 파트너십 구축도 추진한다. 초기에는 합리적인 비용으로 시료를 제공해 고객사의 진입 장벽을 낮추고, 이후 임상과 상업 생산으로 협력 범위를 확대하는 방식이다.
코오롱바이오텍은 세포치료제, 유전자치료제, 엑소좀 치료제 등 첨단 바이오의약품 분야에서 20년 이상의 생산 경험과 GMP 제조 인프라를 보유하고 있다. 셀뱅킹부터 대량 생산 공정 개발, 원료 및 완제 의약품 제조까지 전 공정을 아우르는 통합 서비스를 제공하고 있다.
글로벌 시장에서도 생산 역량을 입증했다. 코오롱바이오텍은 100건 이상의 상업 배치 생산 경험과 함께 식품의약품안전처(MFDS) 및 미국 식품의약국(FDA)에 다수의 임상시험계획(IND) 제출 실적을 확보했다. 또한 코오롱티슈진이 개발 중인 무릎 골관절염 치료제 'TG-C'의 미국 상업화를 대비한 대량 생산 공정 구축도 진행 중이다.
오범용 코오롱바이오텍 대표는 "다양한 CDMO 프로젝트를 수행하며 축적한 생산 역량을 기반으로 고객사에 최적의 솔루션을 제공하고 있다"며 "이번 행사에서 차별화된 기술력을 선보여 글로벌 파트너로서 입지를 강화하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com