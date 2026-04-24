광명시 '실내공기질 관리 사각지대 제로화' 행정력 집중

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

최혜민 부시장 "실내공기질 관리는 시민 건강권과 바로 연결된 보이지 않는 복지"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 미세먼지에 맞서 시민이 마음 놓고 숨 쉴 권리를 책임지는 데에 행정력을 집중한다.

어벤져스지역아동센터에 설치된 AI 환기장치 사진. [사진=광명시]

시는 관리 의무가 없는 소규모 시설까지 빈틈없이 살피는 '실내공기질 관리 사각지대 제로화' 정책을 펼친다고 24일 밝혔다.

시에 따르면 전국 지자체 중 앞장서서 지난 2025년 5월부터 '인공지능(AI) 환기청정시스템'을 도입해 데이터 중심 과학 행정을 펼치고 있다. 이 시스템은 실내 사물 인터넷(IoT) 측정기와 국가 관측망의 실외 데이터를 실시간으로 분석해 가장 알맞은 환기 시점을 인공지능(AI)이 스스로 결정하고 자동 제어한다.

실제 미세먼지 집중관리구역 내 취약계층 이용시설 5개소에 시스템 도입 결과, 초미세먼지(PM 2.5) 농도는 설치 전 평균 22.0㎍/㎥에서 설치 후 2.82㎍/㎥로 85.9%나 줄어드는 성과를 거뒀다. 미세먼지(PM 10) 역시 기존 45.72㎍/㎥에서 10.32㎍/㎥로 73.3% 감소했다.

특히 외부 공기 유입 시 '열교환기'에서 열 손실을 최소화함으로써 냉난방 에너지를 절감하고 탄소 배출을 줄이는 '환경·사회·지배구조(ESG) 행정' 가치도 함께 실현하고 있다.

시설을 이용하는 시민들은 "수치로 공기질이 좋아지는 점을 확인하니 훨씬 안심된다"고 전했다. 아울러 시는 기기 보급에 그치지 않고 환경이 나쁜 시설의 기본 환경을 고치는 데 집중하고 있다.

'맑은 숨터 조성 사업'으로 한진삐아제 어린이집, 동양아파트 경로당, 새희망지역아동센터 등을 대상으로 친환경 벽지·장판 시공, 친환경 페인트 도색, 주방 후드 및 제습기 설치 등을 지원해 실내 환경을 근본적으로 개선했다.

예림어린이집에 설치된 AI 환기장치 사진. [사진=광명시]

지난해에는 실내공기질 측정 기준을 넘긴 37개 시설을 대상으로 시설별 맞춤 관리법 전수를 마쳤다. 오염 원인을 분석하고 구체적인 관리 방안도 내놨다.

현장 밀착형 지원을 펼친 결과, 2025년 유지관리 사업 만족도 조사에서 사업 만족도와 효과 체감 등 모든 항목 평균 100점을 기록했다. 시 행정 신뢰도를 스스로 입증한 셈이다.

광명시 정책은 법에 따라 관리할 의무가 없는 430㎡ 미만 어린이집 146곳과 1000㎡ 미만 노인요양시설 115곳 등 사각지대 소규모 시설 300곳을 시가 직접 관리한다는 점에서 가치가 크다.

시는 올해 취약계층 이용 시설 120곳을 대상으로 미세먼지, 초미세먼지, 이산화탄소, 일산화탄소는 물론 호흡기 질환 원인이 되는 총부유세균(먼지나 수증기에 붙어 공기 중에 떠다니는 세균)과 곰팡이 등 6개 항목을 정밀 측정한다.

측정 데이터는 단순히 수치를 확인하는 데 그치지 않는다. 각 시설 특성에 맞춰 공기를 깨끗하게 관리하는 방법을 알려주는 데 활용한다.

특히 올해 초 준공된 100세대 이상 신축 아파트 2개소에 대해서도 입주 전 공기질 측정 결과 공고 여부를 철저히 확인하고 시가 직접 오염도 검사를 완료하는 등 '새집증후군'에 대한 시민의 불안을 해소하는 데 앞장섰다.

광명장애인직업적응훈련센터 프로그램실에서 실내공기질을 측정하고 있다. [사진=광명시]

최혜민 광명시장 권한대행(부시장)은 "실내공기질 관리는 시민 건강권과 바로 연결된 보이지 않는 복지"라며 "앞으로도 인공지능(AI) 같은 첨단 기술을 적극적으로 들여와 모든 시민이 365일 안심하고 맑은 공기를 마실 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

1141world@newspim.com